غلق 89 منشأة ونصف مليون جنيه غرامات فورية في حملات على أسواق الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، غلق 89 منشآة وتحصيل نصف مليون جنيه غرامات فورية خلال حملات التفتيش على المنشآت العامة في أحياء المحافظة.

وبحسب بيان المحافظة اليوم، فإن مسؤولي الأحياء قاموا بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بشن حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

حملات على المنشآت العامة والأسواق في الإسكندرية

أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 89 منشآة، والتحفظ على 11448 حالة إشغال متنوع، إضافة إلى تحرير 4034 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، وجرى فرض غرامات فورية تقدر بـ496 ألف جنيه، خلال أسبوع.