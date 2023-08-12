ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية) لتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت (1.2 مليون جنيه) لتوظيفها واستثمارها لهم في تجارة المنظفات ومستحضرات التجميل مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

ضبط المتهم

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور بممارسة نشاطا احتياليا على النحو المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.