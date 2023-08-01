حركة تنقلات مديرية أمن القليوبية 2023.. «فتحي» رئيسا لقسم التحريات

أصدر اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات مديرية أمن القليوبية 2023 لضباط الأقسام والمراكز ووحدات البحث الجنائي ورؤساء المباحث في كل مراكز وأقسام المديرية، عقب تجديد وزير الداخلية الثقة في مدير الأمن واللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ضمن حركة قيادات وزارة الداخلية والتي صدرت مؤخرا.

وتستعرض «الوطن» حركة تنقلات مديرية أمن القليوبية 2023، والتي اعتمدها اللواء نبيل سليمن مدير أمن القليوبية.

حركة تنقلات مديرية أمن القليوبية 2023

وتضمنت حركة تنقلات مديرية أمن القليوبية 2023 ما يلي:

المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها.

المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية.

المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفر شكر.

المقدم أحمد سامي رئيس قسم ثان بنها.

المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث رئيس قسم قليوب.

المقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث قسم أول بنها.

الرائد محمد خليفة رئيس لمباحث مركز طوخ.

الرائد حسين فتحي رئيس مباحث قسم قها.

تجديد الثقة في المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين القناطر.

المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب.

المقدم أحمد عبدالجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة.

المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة.

المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن القليوبية 2023

وشملت حركة تنقلات مديرية أمن القليوبية 2023 نقل كلا من:

النقيب أحمد طلعت عدس معاون مباحث مركز الخانكة.

النقيب مصطفى الشريف معاون قسم قليوب.

النقيب مصطفى الديب معاون قسم أول بنها.

كما شملت الحركة حركة تنقلات مديرية أمن القليوبية 2023 تعيين كلا من:

العميد محمد حرب مأمور لمركز شبين القناطر.

العميد عمرو منصور مأمور لقسم الخانكة.

العقيد هيثم حجازي مأمور لقسم أول شبرا الخيمة.

العقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر.

تجديد الثقة في العقيد تامر موسى مأمور مركز طوخ.

ترقية المقدم محمد النوتي وكيلا لإدارة مرور القليوبية.

المقدم محمد فتحي رئيسا لقسم التحريات.