«صحة البحيرة»: غلق 521 منشأة طبية خاصة بدون ترخيص

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدعم الكامل للعلاج الحر بالمديرية ضمن المنظومة الصحية والتي تمس المواطن، مشيرا أن القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع القطاع الصحي الحكومي.

متابعة المنشآت الطبية في البحيرة

وأعلن وكيل الوزارة أنه بناءً على المتابعة الجيدة والرقابة من إدارة العلاج الحر من أجل تحسين مستوى الخدمة الطبية بالقطاع الخاص في محافظة البحيرة، ولإحكام الرقابة على تلك المنشآت الطبية خلال الفترة من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر يوليو 2023، تم المرور على 4087 منشأه طبية خاصة، وتم خلال المرور إنذار 977 منشأة طبية خاصة لتلافي السلبيات وتصويب الأوضاع، وتحرير 3 محاضر تحريز أدوية، وتحرير 11 محضر مزاولة المهنة بدون صفة «انتحال صفة طبيب»، مع تحرير 35 محضر فض أختام.

وأضاف أنه تم ترخيص عدد 186 منشأة خاصة عبارة عن عيادات خاصة ومستشفيات بينها 3 مستشفيات خاصة، وعيادات تخصصية ومراكز تخصصية وعيادات أسنان ومراكز علاج طبيعي ومحلات نظارات.

كما تم فحص 97 شكوى وتوجيه إنذارات بالمخالفات لعدد 903 منشآت طبية خاصة، وتم إصدار 521 قرار غلق إداري لمنشآت تعمل بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات ترخيص، موضحا أن عدد المنشآت الجاري الترخيص لها 91 منشأة، وتم تجديد التراخيص لعدد 36 منشأة طبية خاصة.