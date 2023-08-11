القبض على تشكيل عصابي استدرج شخصا لسرقة عملات أجنبية منه في البحيرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي بالبحيرة قاموا باستدراج أحد الأشخاص والتعدي عليه وسرقته بالإكراه، وتبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة، من أحد المستشفيات باستقبال شخص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، مُصاب بجرحين بالجسم.

عملات أجنبية

وبالانتقال وسؤاله قرر بتعرفه على شخص من خلال «فيس بوك»، واتفق معه على تغيير مبلغ مالي «عملات أجنبية» إلى العملة المحلية خارج السوق المصرفية، وحال حضوره لمدينة كوم حمادة حسب الاتفاق المسبق بينهما فوجئ بقيام المذكور وآخرين يستقلون ميكروباص، بمحاولة سرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها مبلغ مالي «عملات أجنبية ومحلية» وهاتف محمول وجواز السفر الخاص به وبطاقة هويته، وقام أحدهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض «مطواة» وإحداث إصابته والاستيلاء على الحقيبة خاصته ولاذوا بالهرب.

تشكيل عصابي وراء ارتكاب الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية» مُقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالي من العملات الأجنبية المستولى عليه، والحقيبة الخاصة بالمجني عليه وبداخلها متعلقاته الشخصية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.