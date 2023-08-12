«كهرباء البحيرة»: العداد الكودي يتوقف فورا عن حدوث عطل فني

كشف قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات، التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عن الفارق بين عداد الكهرباء العادي والعداد الكودي مسبوق الدفع، خاصة من النواحي الفنية، حتى يستطيع المشترك معرفة أوجه الاختلاف، والتعامل مع عداده الخاص أيا كان نوعه بيسر وسهولة.

لا يستأنف العمل إلا بعد تصليح العطل أو تغيير العداد كله

وأشار قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير بدر، في منشور له على حسابه بـ«فيسبوك»، إلى أن عداد الكهرباء القديم يستمر في توصيل الكهرباء، سواء حدث عطل فني فيه أو لا، أما العداد الكودي، فيتوقف فورا عند حدوث عطل فني أو عند نفاد الرصيد، ولا يستأنف العمل إلا بعد تصليح العطل أو تغيير العداد كله، أو شحن رصيد جديد.

تسجيل إستهلاك غير حقيقي يكبد المستهلك مبالغ كبيرة

أضاف المنشور، أن الإهمال من متابعة عداد الكهرباء، سواء القديم أو الكودي مسبوق الدفع، يتسبب في تراكم الحساب، وتسجيل استهلاك غير حقيقي، يكبد المستهلك مبالغ كبيرة، لافتا إلى أن المتابعة المستمرة والإبلاغ الفوري عن تلك الأعطال، يحمي المستهلك من هذه الفواتير الجزافية الكبيرة عن فتره تعطل العداد، معتمدة على متوسط استهلاك المستخدم قبل تعطل العداد، مشيرا إلى أن الشركة تجدول المديونية.