مع انتهاء فترة المد الثانية للمفتي.. مشوار شوقي علام ضد التطرف والإرهاب

تنتهي اليوم، الأحد الموافق 12 من شهر أغسطس الجاري، فترة المد الثانية لمفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، وخلال تلك الفترة، تمكن مفتي الجمهورية من تقديم العديد في القطاع الديني، وكذلك حقق إنجازات كبيرة، فضلا عن عدد من الفتاوى التي مثَّلت أهمية للرأي العام في المجتمع المصري، وكذلك حرصه على نبذ الإرهاب والعنف والتطرف من الفكر الديني.

أهم إنجازات مفتي الجمهوية

وفي عهد الدكتور شوقي علام، على مدار عامين، تمكنت دار الإفتاء المصرية من تحقيق العديد من الإنجازات، التي عادت بالنفع على المواطنين، وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز تلك الإنجازات وأهمها:

- اهتمت دار الإفتاء بالتصدي للفتاوى التكفيرية والآراء المتطرفة، فتم إنشاء مرصد الفتاوى المتشدد ة عام 2014، وذلك لحماية المجتمع المصري خاصة والعالم عامة من خطرهذا النوع من الفتوى.

- كما تطرقت دار الإفتاء لظاهرة الإسلاموفوبيا وعملت على معالجتها في عهد شوقي علام، وذلك من خلال إنشاء مرصد الإسلاموفوبيا، الذي يقدم سبل مواجهة تلك الظاهرة والحد من تأثيرها على الحالات الإسلامية في الخارج، فضلا عن تصحيح المفاهيم والصور النمطية والمغلوطة حول المسلمين.

تدريب المبعوثين

- إعداد دورات تدريبية للمبعوثين على مهارات العلوم الإفتائية، وكذلك الأدوار اللازمة لنشر الدين الصحيح بمنهجية وسطية ومنضبطة، تلبية للحاجة المتزايدة للجاليات المسلمة حول العالم.

- مشروع محرك البحث الإلكتروني للمؤشر العالمي للفتوى، وهو عبارة عن أول محرك بحث متخصص في تتبع الفتاوى وتحليلها ورصدها حول العالم.

- وفي عهد الدكتور شوقي علام، تم إنشاء مرصد المستقبل الإفتائي، وهو يهدف لمساعدة الباحثين داخل المركز والاكاديمية، حول ما يمكن أن تكون عليه قضايا الإفتاء في المستقبل، بالتالي الغرض من هذا المرصد هو التنبؤ بآمال حركة الإفتاء فيه وكيفية إدارة التعامل معه.

الرد على داعش والإخوان

- وفي عهد الدكتور شوقي علام، أسست دار الإفتاء المصرية مركز سلام لدراسات التشدد، وهو عبارة عن مركز بحثي يقوم بإعداد الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، بهدف معالجة مسألة التطرف الديني، وكذلك يقدم توصيات وبرامج عمل حول كيفية مواجهتها.

- واستكمالا لدور دار الإفتاء في مقوامة التشدد والفكر المتطرف والإرهاب في عهد الدكتور شوقي علام، أصدرت الدار مجلة الكترونية باللغة الانجليزية، تسمى «Insight»، من اجل الرد على مجلة تدعى «دابق» التي أصدرتها «داعش» الإرهابية، وكذلك إعداد نشرات إلكترونية ترد من خلالها الدار على جماعة الإخوان الإرهابية.