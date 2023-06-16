شوقي علام عبر قناة الناس: فهم الواقع جزء أساسي من صناعة الفتوى

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن من يتصدر لمنصب الإفتاء لا ينبغي أن يقف مكتوف الأيدي أمام تطورات العصر، بل إن الأدوات التي قالها العلماء واستنبطوها من دلالات النصوص الشرعية، ومن مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مواقف الصحابة الكرام كل ذلك يعطيه المكنة والمساحة التي يتحرك فيها من أجل معالجة قضايا العصر الذي يعيش فيه.

المسائل المعهودة على العلماء

وأضاف «علام»، خلال برنامج «للفتوى حكاية»، المذاع على قناة الناس، أن هذا ما لاحظناه على العلماء كلها الذين تصدروا للفتوى، إذ أنهم يركزون كثيرًا على المسائل المعهودة عليهم ويفهمونها فهمًا دقيقًا محيطًا بكل أبعادها، بل وينظرون أيضا إلى مآلات ما يصدر عنهم من أحكام.

وتابع: «لم يقف الأمر عند حدود إصدار حكم شرعي، وإلا كان الأمر يسيرا بل إنهم ينظرون إلى ما يترتب على هذا الحكم الشرعي وينظرون إلى هذه المآلات، والمآلات عنصر أساسي مؤثر في الفتوى».

فهم الواقع من أساس صناعة الفتوى

وواصل: «إذا كان الأمر كذلك فستلحظ أن هذه الفتاوى التي تصدر يراعى فيها هذه الأبعاد، وفهم الواقع جزء أساسي من صناعة الفتوى الدقيقة الرشيدة التي تعطي حلاً حقيقياً لقضايا الناس».