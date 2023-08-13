الزراعة توضح مواعيد زراعة البصل والخريطة الصنفية لكل نوع

أكد مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة التابع لوزارة الزراعة على ضرورة بدء زراعة محصول البصل خلال الشهر الحالي، في محافظات الوجه القبلي باعتباره الموعد الأمثل للزراعة على أن لا يتم التأخير عن سبتمبر المقبل.

أوضح المركز في تقرير عن أهم اساسيات زراعة البصل خلال موسم 2023- 2024، أن زراعة البصل في مصر لها موعدان أساسيان وآخران ثانويان، تختلف حسب المنطقة الجغرافية التي يزرع بها، ففي صعيد مصر والمناطق الجديدة مثل النوبارية والصالحية، يُزرع في أغسطس الحالي وسبتمبر، أما في الوجه البحري فيزرع في منتصف اكتوبر حتى نهاية نوفمبر، وهناك عروتين تزرع في أوقات متفرقة من العام.

نصائح حول زراعة البصل

وأكد فهيم ضرورة اتباع عدد من النصائح الأساسية عند زراعة البصل للحصول على أنتاجية عالية وعدم الوقوع في مشكلات أثناء الزراعة كالتعرض للآفات والأمراض، وهي كالتالي:

- عدم زراعة البصل في نفس الحقل عدة سنوات متتالية لعدم تعريض المحصول للأصابة بالعفن الأبيض والقرنفلي في التربة.

- ضرورة تطهير الشتلات والبصيلات قبل الزراعة بمبيد فطري ما يمنع الإصابة بأعفان الجذور.

- الإسراف المبالغ فيه بالتسميد النيتروجيني يؤدي إلى ألتواء عروق البصل وتكسره.

أهم أصناف الزراعة

كشف فهيم عن أهم أصناف الزراعة حسب الخريطة الصنفية لزراعة البصل وهي كالتالي:

- «جيزة 6 محسن» ويزرع فى محافظات الوجه القبلى خاصة فى العروة الشتوية، والصفراء ذهبية اللون وتمتاز بجودة التخزين والصلاحية للتصدير لجميع بلاد العالم كما يصلح لصناعة التجفيف ولا يجود هذا الصنف فى الوجه البحرى.

- «جيزة 20» ويزرع فى الوجه البحرى والقبلى فى العروات الشتوية والصيفية المبكرة ويمتاز بوفرة المحصول والجودة الفائقة فى التخزين وهو مخصص للتصدير.

- «جيزة أحمر» وهو صلب ولون القشرة أحمر غامق ومتماسك ولون اللحم أحمر غامق لجميع الأوراق الشحمية فى البصلة وفترة التخزين من 7 إلى 8 شهور.

- «جيزة أبيض» وهو صلب ولون القشرة أبيض متماسك ولون اللحم أبيض ناصع وتصل فترة التخزين العادى من 8 إلى 9 شهور.

- «شندويل 1» ويزرع فى محافظات الوجه القبلى وهو مبكر النضج يصلح للتصدير المبكر.