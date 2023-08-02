تفاصيل إطلاق «مدارس حقلية» لربط مزارعي البصل بالأسواق المربحة في المنيا

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مدرسة حقلية للمزارعين في قرية صفط أبو جرج التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، ضمن مبادرة أزرع التي أطلقها التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي، وهدفها التوعية ونشر مفهوم الزراعة التعاقدية لمحصول البصل، وربط المزارعين بالأسواق الأكثر ربحية من خلال توفير عقود تسويقية لمحصول البصل.

تطبيق الزراعة التعاقدية لمحصول البصل

وقال المهندس ماجد بولس نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فعاليات مبادرة أزرع تهتم بنشر مفهوم الزراعة التعاقدية، وإتاحة الفرص التسويقية، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية لمحصول البصل، بما يضمن للفلاح فرص تسويقية أكثر ربحية بالإضافة إلي تقديم معاملات فنية وتدخلات لمساعدة الفلاحين علي تطبيق الدورة الزراعية المتكاملة.

تحقيق ربحية عالية لصغار المزارعين

وأضاف «بولس»، أن التحالف الوطني يقف بجانب صغار المزارعين في جميع الخطوات لتعريفهم بكيفية زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تحقق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تحقق ربحية عالية لصغار المزارعين، إذ نحاول تأمين الفلاح من تقلبات وتغيرات السوق بتطبيق الزراعة التعاقدية، ونقدم للفلاحين عقود تعاقد واضحة التفاصيل على محصول البصل المطول الذي يتم زراعته من مطلع شهر أغسطس وحتى نوفمبر المقبل.