المشدد 6 سنوات للمتهم بالإتجار في الحشيش بأبو النمرس

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات والسلاح الأبيض وإلزامه المصاريف الجنائية.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

وتلقى قسم شرطة أبو النمرس، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش»، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ جرى القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الحشيش وسلاح أبيض «مطواة» وهاتف محمول، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي.