السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 60 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، وحبس 6 أشهر وغرامة ألف جنيه، لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة، بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم ومصطفى أبوالقاسم، وأمانة سر عصام حسانين.

ضبط متهم بحوزته مخدرات وسلاح ناري

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري، بدائرة مركز جهينة، عندما وجهت جهات التحقيق المختصة للمدعو « ي. ع»، 29 عاما، عامل، تهمة إحراز جوهر مخدر «ميثامفينامين» بقصد الاتجار، وبحوزته سلاح ناري وذخيرة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.