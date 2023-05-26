مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين أثناء تنقيبهم عن الآثار في أبو النمرس بالجيزة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين، أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار في المنطقة الجبلية بأبو النمرس، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بوصول 3 أشخاص متوفيين

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى الهرم، بوصول 3 أشخاص متوفيين، وإصابه 2 آخرين بحالات اختناق، إثر التنقيب عن الآثار بمنطقة صحراوية جبلية في دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين وجود حفرة على عمق 30 مترا.

وبسؤال الشهود أفادوا بحفر مجموعة من الأشخاص في المكان ذاته، وأثناء ذلك سمعوا صوت استغاثة، وعثروا على المتوفيين.

نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى الهرم

كما عثروا على 2 آخرين مصابين بحالات اختناق، وجرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالة المقدم مصطفى رشوان، رئيس مباحث أبو النمرس، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.