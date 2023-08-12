خدمات السجل المدني الذكي بالدقهلية.. احصل على مستنداتك في ثوان

أطلق قطاع الأحوال المدنية، السجل المدني الذكي في محافظة الدقهلية وتحديدا في مدينة المنصورة لإصدار الوثائق والمستندات في غضون ثوان معدود وسريعة ووقت وجهد أقل وإتاحة الخدمة على مدار 24 ساعة.

وفعلت وزارة الداخلية ماكينات الأحوال المدنية الذكية لاستخراج نسخ من شهادة الميلاد والوفاة والزواج والطلاق بشروط بسيطة وهي بواسطة إدخال الرقم القومي ودفع مبلغ بسيط رسوم الخدمة، وتعمل الماكينة من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات الأحوال المدنية.

خدمات السجل المدني الذكي

يقدم قطاع الأحوال المدنية ماكينات السجل المدني الذكي المتواجدة في كافة المحافظات ومن ضمنها محافظة الدقهلية وجرى افتتاح أول سجل مدني ذكي بالمحافظة والهدف منها هو الحصول على المستندات والوثائق وهي «شهادة الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق»، في ثوان معدودة وبإجراءات بسيطة وسهلة عن طريق بطاقة الرقم القومي فقط ودفع مبلغ بسيط برسوم 50 جنيها فقط ويتم التعرف على هوية الشخص من خلال بصمة إحدى الأصابع وبصمة الوجه وبعد ذلك الضغط على زر طباعة الوثيقة المراد استخدامها وطباعتها.

أماكن تواجد ماكينات السجل المدني الذكي بالدقهلية

يوجد السجل المدني الذكي في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية تم افتتاحها في منطقة جديلة بمجمع الأحوال المدنية، ويعد أول مكان في المحافظة والوحيد ولايوجد غيره وهو مفتوح على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين.

طريقة استخدام ماكينات السجل المدني الذكي بالمنصورة

1- يتوجه المواطن إلى مكان توجه السجل المدني الذكي ويقوم باختيار الوثيقة المراد طباعتها.

2- يدخل الرقم القومي الخاص به ورقم الهاتف المحمول.

3- تتعرف الماكينة الذكية على هوية الشخص من خلال بصمة إحدى الأصابع أو بصمة صورة الوجه للمواطن.

4- وفي حال نجاح العملية والتحقق من هوية الشخص يقوم المواطن باختيار الوثيقة المطلوبة من على شاشة العرض في الماكينة.

5- يختار المواطن الوثيقة المراد طباعتها.

6- يدفع تكلفة الوثيقة نقدا من خلال خانة الدفع مبلغ 50 جنيها دفعة واحدة.

7- وبعد إتمام العملية يضغط زر الطباعة وتقوم الماكينة بطباعة الوثيقة المراد الحصول عليها + الإيصال وبه كافة تفاصيل العملية.