احذر.. غرامة لابنك حال التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي

حرص المشرع فى الآونة الأخيرة على إجراء تعديل جوهري بشأن سن استخراج بطاقة الرقم القومي لتصبح من 15 عاما بدلا من 16 عاما، ويتم إصدارها من مصلحة الأحوال المدنية لكل شخص عاقل وغير فاقد للأهلية، وأصبح العمل ساريا بهذا القانون عقب نشره فى الجريدة الرسمية في نوفمبر 2022 من اليوم التالي.

استخراج بطاقة الرقم القومي فى سن ال15 عاما

تعديلات المشرع في تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية جاءت لتتناسب مع المراكز القانونية للشخص بموجب قانون الطفل، فلا يجوز تشغيل الطفل دون سن الـ15 عاما، وكذلك في شأن تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ومنح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية.

ومع مرور نحو 9 أشهر من التطبيق لهذا القانون، يجب الحذر من تجاهل المدة القانونية لاستخراج بطاقة الرقم القومي ووفقا لقانون رقم 143 لسنة 1994 يعاقب كل من يخالف أحكام قانون الخدمة المدنية بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائتي جنيه.

طرق استخراج البطاقة من قطاع الأحوال المدنية

ووفقا للتعديلات التشريعية الجديدة يجب على كل من أتم سن الـ15 عاما أن يتقدم للحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي لإصدارها من خلال قطاع الأحوال المدنية، في المحافظة أو الحي السكني التابع له درءا للتعرض للمخالفة القانونية.

ويشار إلى أن تعديلات قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 تمت مناقشتها فيب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بناء على المشروع المقدم من الحكومة وتم إقرارها في مجلس النواب .