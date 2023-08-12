ينتظر الآلاف من الطلاب ظهور تنسيق الثانوية العامة لمعرفة النتيجة، ثم تقديم الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات بعد ظهور نتيجة التنسيق بالمحافظات خلال الساعات المقبلة، في الشعبتين الأدبية والعلمية، للمرحلة الأولى للتقديم على الكليات في الجامعات الحكومية والخاصة للعام الدراسي الجديد.

وتستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات بعد ظهور نتيجة التنسيق بالمحافظات والتي من المقرر ظهورها خلال الساعات المقبلة، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات بعد ظهور نتيجة التنسيق بالمحافظات

و أهم الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات بعد ظهور نتيجة التنسيق بالمحافظات بعد ساعات قليلة «طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يقوم الطالب بالتوجه إلى الكلية التي تمّ ترشيحه إليها».

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات

وتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات بعد ظهور نتيجة التنسيق بالمحافظات المستندات التالية:

ـ أصل شهادة الميلاد.

ـ أصل شهادة الثانوية العامة.

ـ نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب البريد)

ـ صورة بطاقة الترشيح.

ـ (8) صور شخصية.

ـ صورة بطاقة الطالب الشخصية أو ولي الأمر.

ـ استيفاء استمارة بيانات الطالب بكل دقة وتسلم مع الملف حيث تسجل عليها عدة البيانات بإدارة شئون الطالب وتسلم مع الملف.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023

وفي نفس السياق يستطيع الطالب معرفة نتيجة تنسيق الثانوية العامة، بحسب ما تم إعلانه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الخطوات التالية:

- يدخل الطالب على رابط الحصول على نتيجة التنسيق أدبي وعلمي رياضة وعلوم من هنــا

- ثم يقوم الطالب بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة به، التي تتمثل في «اسم الطالب، والكود».

- وبعد إدخال البيانات كاملة والتأكد من صحتها، يتم عرض نتيجة تنسيق كل طالب فور ظهور نتيجة التنسيق.