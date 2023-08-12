«الإسكان» تسحب وحدات سكنية في 3 مدن مختلفة.. اعرف السبب

رصد جهاز مدينة العبور الجديدة، مخالفات في مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بتوجيهات من المهندس أحمد علي رئيس الجهاز، وذلك بعد حملة موسعة، أسفرت عن تحرير محاضر للوحدات السكنية المؤجرة والتي تمّ بيعها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بحي المجد بمنطقة الـ2600 فدان.

وجرت حملة موسعة في مدينة أكتوبر، في منطقتي الـ800 فدان، وربوة أكتوبر، أسفرت عن تحرير 25 محضرا لوحدات سكنية ومخالفة، وأعلن جهاز مدينة أكتوبر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتحرير عدة محاضر مختلفة من إيجار وبيع وتغيير نشاط لـ37 وحدة سكنية مخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

كما تمّ تنفيذ حملة في مدينة حدائق أكتوبر، على وحدات الإسكان الاجتماعي بمشروعات المدينة.

عقوبة الاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي

- غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، أو العقوبتين معًا.

أسباب سحب شقق الإسكان

وتأتي أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي وفقا للضبطيات والحملات الموسعة التي جرت في العبور الجديدة وأكتوبر:

- بيع الوحدات للغير قبل مرور المدة القانونية للتنازل على الشقة.

- تأجير الوحدة السكنية.

- تغيير نشاط الوحدة السكنية من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي نشاط آخر.

- عدم شغل الوحدة السكنية لمدة سنة متتالية.