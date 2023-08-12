خبير مرور يوضح عقوبة مخالفة قيادة السيارة دون مرآة جانبية

تعد المرآة الجانبية للسيارة جزءًا كبيرًا في تكوين مظهرها ودورها الحيوي في توفير الرؤية المطلوبة، والمساعد المطلوبة للحركة بأمان، إذ تساعد السائق على التركيز أثناء قيادة المركبة وخاصة عند استدارة المركبة أو تغيير مسارها، لمنع وقوع حوادث قد تحدث نتيجة لعدم رؤية السائق للمركبات التي على جانبيه.

مخالفة السير بدون مرايات

وشرح الخبير المروري أحمد عبدالله تفاصيل عقوبة السير دون مرايا جانبية، كما جاء في قانون المرور الجديد، قائلاً: «إن غياب المرايا الجانبية يضع قائد السيارة في احتمالات كثيرة للتعرض في الخطر بسبب ضعف الرؤية المحيطة حول السيارة، ما يمكن أن يسبب اصطدامًا عند تغيير الاتجاه على سبيل المثال بسبب العجز عن التعرف على السيارات القادمة من الخلف».

وأشار الخبير المروري، إلى أن قانون المرور الجديد يفرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 100 و200 جنيه في حالة السير بالسيارة دون مرايا جانبية.

وشدد على ضرورة الحرص على الاعتناء دائما بالمرايا الجانبية وضبطها بالشكل المناسب مع وضعية القيادة، ومستوى المقعد؛ لأنه في بعض الظروف يمكن أن تتواجد المرايا الجانبية بشكل يضعف من كفاءتها أو يشتت السائق عن القيادة إذا كانت غير مستقرة في مكانها الطبيعي.