ضبط 49 شيشة إلكترونية و1106 علب سجائر مهربة من الجمارك في المنصورة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، برئاسة علاء السيد مدير عام الإدارة، من ضبط عدد من الشيش الإلكترونية وكمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك.

كشفت تحريات مباحث الضرائب والرسوم بمنطقة شرق الدلتا بمدينة المنصورة عن قيام تاجرين في المدينة بتخزين وبيع سجائر مجهولة المصدر.

ضبط 49 شيشة إلكترونية و1106 علب سجائر

وجرى تشكيل لجنة جمركية من السعيد الديداموني مدير إدارة التحريات ومحمد السعيد عوض ومحمد الحلو مديري إدارات المكافحة، ونورا عادل عبد الهادي رئيس قسم الاستخبارات، وجرى ضبط 49 شيشة إلكترونية و1106 علب سجائر كلها أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 93 ألفا و480 جنيها.

قرر علاء السيد مدير عام مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط والتحفظ على المضبوطات بعد إخطار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، وجرى طلب التصالح وسداد المستحقات الجمركية بالكامل.