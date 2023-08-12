خطوات التقديم عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق المرحلة الثانية.. إليك الرابط

يتوجه طلاب الثانوية العامة 2023 لبوابة الحكومة المصرية للتنسيق المرحلة الثانية إلكترونيا خلال الأيام القليلة المقبة للتنسيق لطلاب المرحلة الثانية والذي يبدأ عقب إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى المقرر إعلانه يوم الاثنين المقبل، لتحدد الكليات والمعاهد المتبقية من المرحلة الأولى والمتاحة أمام الطلاب بالمرحلة الثانية للقسمين العلمي بشعبتيه العلمية والرياضية والقسم الأدبي.

بوابة الحكومة المصرية للتنسيق المرحلة الثانية

تضم بوابة الحكومة المصرية للتنسيق المرحلة الثانية قائمة بكليات ومعاهد المرحلة الثانية بتنسيق الثانوية العامة 2023 فضلا عن مؤشرات تنسيق كلا منها وتحديد وقوع الكلية بنظام التوزيع الجغرافي أم لا، وخيارات تقليل الاغتراب لتعلم النتيجة عقب تقديم الطلاب، ثم تعلن المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة عقب ظهور نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2023.

رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

يمكن الدخول على بوابة التنسيق المصرية من هنا للقيام بالتنسيق بالرقم القومي ورقم الجلوس مع احتفظ الطالب بنسخة ورقية من التنسيق الذي يتناسب مع مجموعة ومؤشرات التنسيق مع مراعاة التوزيع الجغرافي بالكليات التي تشترط ذلك.

خطوات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التعليم العالي خطوات التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق المرحلة الثانية كالتالي:

- أولا الدخول على الموقع.

- الضغط علي تنسيق المرحلة الثانية 2023.

- كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص له.

- كتابة الرقم القومي بالمكان المخصص له.

- البدء بكتابة الرغبات في الأماكن الفارغة.

- الضغط على حفظ التغيرات والاحتفاظ بنسخة ورقية من التنسيق.