تطعيم 2315 مواطنا بلقاح التهاب «الكبد الوبائي بي» في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة مكافحة الفيروسات في المديرية بعمل تطعيم للمواطنين ضد التهاب الكبد الوبائي بي، وجرى تطعيم نحو 2315 مواطنا في مختلف الأماكن في المحافظة.

تطعيم لقاح الالتهاب الكبدي الوبائي بي بالدقهلية

وأوضح في بيان، أن التطعيم جاء وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ومحافظة الدقهلية بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، من خلال تطبيق خطة استراتيجية تستهدف الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بأنواعها، خاصةً الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي»، وخفض معدلات الإصابة به.

وأوضحت الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالدقهلية أن البرنامج حقق نجاح كبير من خلال تطعيم عدد كبير من الفئات المستهدفة والتي ضمت 1416 من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات والإدارات الصحية.

وأشارت إلى أنه جاء من ضمن متخذي اللقاح 652 مريض غسيل كلوي، و240 من المخالطين للحالات الإيجابية من حاملي الفيروس، وعمال مجلس المدينة، والجرعات الوقائية لحديثي الولادة الايميونوجولبيولين خلال أول 24 ساعة من الميلاد، إذ جري تطعيم 7 من حديثي الولادة لامهات ايجابي فيروس بي.

وأكدت الهراس أن الإدارة قامت بتنظيم عدد 5 دورات تدريبية بمشاركة 125 من العاملين بفرق الفيروسات الكبدية بالمستشفيات والادارات الصحية بهدف نشر الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس إلتهاب الكبد الوبائي بي.