«صحة الدقهلية»: منشآت الرعاية الأساسية استقبلت 947 ألف مواطن خلال يوليو 

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحية بالدقهلية، أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، استقبلت عدد 947059 مواطنا خلال شهر يوليو 2023 في وحدات ومراكز طب الأسرة.

الكشف على المواطنين في منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية

وأشار في بيان له، إلى أنّ الكشف علي المواطنين جاء بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات محافظة الدقهلية برفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة .

تقديم الرعاية الأساسية لـ947 ألف مواطن بالدقهلية

فيما أوضح الدكتور تامر الطنبولي، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية، أنّ الخدمات تضمنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة وصرف الألبان.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لمنظومة العيادات المسائية، والتي تتضمن 9 منشآت ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة، في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية، مشيرا إلى استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و100 يوم صحة، «الأمراض المزمنة- الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة- حقك تنظمي- المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية».