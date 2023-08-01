رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«صحة الدقهلية»: منشآت الرعاية الأساسية استقبلت 947 ألف مواطن خلال يوليو 

كتب:

آية حسنين
03:43 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
تقديم الرعاية الأساسية للمواطنين في الدقهلية

تقديم الرعاية الأساسية للمواطنين في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحية بالدقهلية، أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، استقبلت عدد 947059 مواطنا خلال شهر يوليو 2023 في وحدات ومراكز طب الأسرة. 

الكشف على المواطنين في منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية 

وأشار في بيان له، إلى أنّ الكشف علي المواطنين جاء بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات محافظة الدقهلية برفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة .

تقديم الرعاية الأساسية لـ947 ألف مواطن بالدقهلية 

فيما أوضح الدكتور تامر الطنبولي، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية، أنّ الخدمات تضمنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة وصرف الألبان. 

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لمنظومة العيادات المسائية، والتي تتضمن 9 منشآت ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة، في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية، مشيرا إلى استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و100 يوم صحة، «الأمراض المزمنة- الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة- حقك تنظمي- المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية».

اقرأ المزيد:

صحة الدقهلية: غلق 59 منشأة تعمل بدون ترخيص

صحة الدقهلية: العلاج الحر يوصي بغلق 3 منشآت مخالفة ويوجه إنذار لـ28 مؤسسة

الكشف على 228 ألفًا و559 مواطنا ضمن مبادرة «100 يوم صحة» في الدقهلية

«صحة الدقهلية»: غلق 21 منشأة طبية خاصة لعدم استيفاء الشروط اللازمة

«صحة الدقهلية»: الكشف على 1200 مواطن بالمجان في ميت غمر
بقلم آية حسنين