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الكشف على العاملين بمجلس «أجا» في الدقهلية ضمن «100 يوم صحة»

كتب:

ريهام مصطفى
10:54 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
100 يوم صحة تجري الكشف على العاملين بمجلس مدينة أجا

100 يوم صحة تجري الكشف على العاملين بمجلس مدينة أجا

أجرت رئاسة ومركز مجلس مدينة أجا في محافظة الدقهلية، التحاليل والفحوصات اللازمة، للكشف عن الأمراض المزمنة مثل الضغط ووظائف الكلى للعاملين بمجلس المدينة، بالتنسيق مع المحافظة، ومع الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

الكشف على العاملين بمجلس مدينة أجا

وأكد حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، في بيان، متابعة أعمال الفريق الطبي من خلال إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لجميع العاملين والموظفين بمجلس المدينة.

وأجرى الفريق الطبي، الكشف والتحاليل للعاملين بمجلس المدينة من خلال قياس ضغط الدم وتحليل وظائف الكلى، وفي حالة اكتشاف ارتفاع عن المعدلات الطبيعية لأي موظف، يجري توجيهه لعمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته العامة.

«100 يوم صحة» من المبادرات الصحية الرائدة

وأضاف رئيس مجلس المدينة، أنّ «100 يوم صحة» من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

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