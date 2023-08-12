في اليوم العالمي للشباب.. معاون وزير الرياضة: نعمل على تنمية مهاراتهم

قال مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة لشؤون التنمية الثقافية والمجتمعية، إن الاحتفال بيوم الشباب العالمي عادة سنوية منذ عام 2010، وهدفه الأساسي إشراك الشباب على المستويات الدولية والمجتمعية في صناعة المستقبل، مشيرا إلى أن هذا العام يتم الاحتفال بملف مهم للغاية وهو تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الأخضر من أجل عالم مستدام.

الاقتصاد الأخضر بديل جديد للعالم

وأضاف «عز العرب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم سناء منصور وسالي شاهين عبر فضائية «dmc»، أن العالم يعاني من التغيرات المناخية الناتجة عن الاستهلاك المفرط للطاقة، فضلا عن استخدام الملوثات البيئية، وتلك المشكلات ستؤثر على الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأخضر يعد بديلا جديدا لكل دول العالم، إذ يعتمد على استخدام الطاقة النظيفة مع تقليل استهلاك الوقود الحفوري وغيرهما من الأمور.

هدف الأمم المتحدة هذا العام

وتابع: «هدف الأمم المتحدة هذا العام هو توفير 8.5 مليون وظيفة للشباب بحلول 2030 في مجال الاقتصاد الأخضر، لذلك يجب على كل دول العالم اجمع العمل على بناء قدرات الشباب».

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.