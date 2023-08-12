تكريم نماذج ناجحة في افتتاح فعاليات أسبوع الشباب بأسوان

افتتحت محافظة أسوان فعاليات أسبوع الشباب، تحت عنوان «تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويأتي الاحتفال بأسبوع الشباب في أسوان بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب، وجاءت فعالياته تأكيدًا على اختيار أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل أفضل لمصر.

إنشاء فرع هيئة فولبرايت في جامعة أسوان

وشهد الحفل تقديم مقترح لإنشاء فرع لهيئة فولبرايت في جامعة أسوان، بهدف توفير مرجعية علمية للشباب تسهم في تعريفهم بكيفية الحصول على المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتنوعة.

من جانبه أعرب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن التزامه بالتنسيق مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتحويل هذا المقترح إلى واقع فعلي يساهم في استفادة الشباب من دعم هيئة فولبرايت في مختلف المجالات.

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود الهيئة في تنمية قدرات الشباب وتحقيق طموحاتهم، مؤكدا أهمية توفير الفرص اللازمة للشباب للتعلم والتدريب والابتكار، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

تكريم النماذج الشبابية

كما شهد حفل الافتتاح تكريم عدد من النماذج الشبابية البارزة التي جسدت قصص نجاح في مجالات متنوعة، مثل العلوم والتكنولوجيا والرياضة والفنون وريادة الأعمال وتسليم جوائز التكريم للشباب المتميزين، بهدف تشجيعهم وإلهام الأجيال القادمة.

وفي ختام الحفل، أعرب اللواء أشرف عطية عن تقديره لجميع الشباب الذين يعملون بجد وإبداع لتحقيق التقدم والتنمية في محافظة أسوان، مؤكدا استمرار دعم الحكومة للشباب وتوفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم.

جهود مستمرة لتمكين الشباب

تأتي فعاليات أسبوع الشباب في أسوان في إطار الجهود المستمرة لتمكين الشباب المصري وتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء جيل قادر على المساهمة الفعالة في تنمية البلاد وتحقيق التقدم والازدهار.