خريج البرنامج الرئاسي: السيسي حوّل حلم تمكين الشباب إلى واقع (فيديو)

قال شريف قطب، أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، إن الشباب عنصر مهم جدا، حيث يمثلون من 60% إلى 65% من سكان مصر، وهناك 25 مليون مواطن مصري تحت سن الثلاثين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك أهمية الشباب

وأضاف أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، «الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك أهمية الشباب، وبالتالي، فقد منحنا فرصة، وكان حلما لأغلب الشباب بالحصول على التمكين، ففي السنوات الطويلة الماضية كان يتم الحديث عن التمكين، ولكن لأول مرة نرى التمكين مع بداية عهد الرئيس السيسي».

الشباب عنصر فعال في المجتمع

وتابع أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الشباب عنصر فعال في المجتمع ويمكنه قيادة الحوار والتغيير، وفي عام 2015 تم إطلاق المؤتمر الوطني الأول للشباب، ثم انطلق البرنامج الرئاسي للشباب الدفعة الأولى والذي كان حلما لعدد كبير من الشباب، وهو برنامج تدريبي يقدم مادة علمية ويطلع فيه الشباب على أحدث نظريات الإدارة في العالم.