الرئيس السيسي يعقد اجتماعين لمتابعة مشروعات النقل كتب: محمد أبو عمرة 04:49 م | السبت 12 أغسطس 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم اجتماعين بشأن مشروعات النقل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: خريج البرنامج الرئاسي: السيسي حوّل حلم تمكين الشباب إلى واقع (فيديو) اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نتصدى لأي أزمات تواجه المواطنين لحلها نائب رئيس «المؤتمر»: الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين السيسي يوجّه بمواصلة العمل لاستكمال مستهدفات مشروع «مستقبل مصر» السيسي يوجّه بتعزيز الخطط الوطنية لتنويع مصادر إمدادات الطاقة السيسي الرئيس مصر أخبار الرئيس بقلم محمد أبو عمرة مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.