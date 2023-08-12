رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي يعقد اجتماعين لمتابعة مشروعات النقل

كتب:

محمد أبو عمرة
04:49 م | السبت 12 أغسطس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم اجتماعين بشأن مشروعات النقل.

اقرأ المزيد:

خريج البرنامج الرئاسي: السيسي حوّل حلم تمكين الشباب إلى واقع (فيديو)

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نتصدى لأي أزمات تواجه المواطنين لحلها

نائب رئيس «المؤتمر»: الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين

السيسي يوجّه بمواصلة العمل لاستكمال مستهدفات مشروع «مستقبل مصر»

السيسي يوجّه بتعزيز الخطط الوطنية لتنويع مصادر إمدادات الطاقة
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.