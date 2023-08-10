اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نتصدى لأي أزمات تواجه المواطنين لحلها

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: نتصدى لأى أزمات تواجه المواطنين لحلها

- الرئيس يتابع إجراءات الحكومة للتغلب على انقطاع الكهرباء ومنع تكراره.. ويوجه باستكمال مستهدفات مشروع «مستقبل مصر» باعتباره ضرورة استراتيجية

- «التعليم العالى»: إعلان نتيجة «أولى تنسيق» خلال 48 ساعة.. و108 آلاف طالب سجلوا رغباتهم

- اللجنة العليا تجتمع لفرز رغبات الطلاب.. وانطلاق تنسيق المرحلة الثانية منتصف الأسبوع المقبل

- الحوار الوطني.. التوافق حول 113 قضية

- 3 جلسات لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية.. الزراعة والمحليات أولوية

- 3 مقترحات للنظام الانتخابى: 100 % مطلقة.. 100 % نسبية.. والنظام المختلط

- «الكشكى»: الحوار يسير على خُطى ثابتة ونهدف للوصول إلى مخرجات قابلة للتنفيذ

- «نفيسة العلم».. تفتح أبوابها

- أهالى «السيدة نفيسة» يحتفلون بافتتاح المسجد بـ«الزغاريد والدموع».. والإمام: فرحت بالتطوير أكثر من «الدكتوراه»

- «المصرى»: «ما كنتش متخيل إنه يكون بالجمال ده».. و«هبة»: «أول ما دخلت وشُفت المقام فضلت أبكى وأزغرد من الفرحة»

- «100 يوم صحة».. «رعاية ووعى وتغيير مفاهيم»

- «الصحة»: المبادرة تسير بخطى ثابتة وقدمت 15 مليون خدمة خلال 6 أسابيع

- «عبدالغفار»: الكشف والعلاج والجراحات مجاناً.. وخدمة منزلية لغير القادرين

الصفحة الثانية

- وزيرة البيئة: تنمية السياحة البيئية تسهم فى دعم الاقتصادات الوطنية

- «فؤاد»: المرأة المصدر الرئيسى للحفاظ على الموارد ودعم الوظائف الخضراء.. ونسعى لاعتماد نهج جديد يقدم نموذجاً ومنتجاً سياحياً يخدم دول المنطقة

- «التخطيط»: وحدات تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات الحكومية

- «الوزارة»: تخفيف الضغط على مكاتب التوثيق بوسائل سريعة وخدمة مميزة

- وزير الرى: نسعى لإنشاء «الصرف المغطى» فى جميع الأراضى القديمة

- «سويلم»: يسهم فى زيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة

- «الجزار»: تشغيل المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بـ«القاهرة الجديدة» قبل الصيف المقبل

- وزير السياحة يوجّه بانتهاء أعمال المتحف المصرى الكبير وفق الخطة الزمنية المحددة

- «حياة كريمة»: تنفيذ 35 مشروعاً فى أسيوط بـ358 مليون جنيه

- 10 ملايين جنيه تكلفة إنشاء المجمع الخدمى فى قرية بنى عديات للتخفيف على المواطن

- «تنمية الريف»: تنفيذ 500 كيلو طرق بـ«الـ1.5 مليون فدان» غرب المنيا

- «عبدالوهاب»: إنفاق 2.8 مليار جنيه على البنية التحتية فى مختلف مناطق المشروع

الصفحة الثالثة

- 100 يوم صحة.. «رعاية ووعى وتغيير مفاهيم خاطئة»

- مبادرة أطلقها رئيس الوزراء تحت شعار: «انزل.. اكشف.. اطّمن»

- «الصحة»: المبادرة تسير بخطى ثابتة.. وقدمت 15 مليون خدمة خلال 6 أسابيع

- «عبدالغفار»: تقدم خدمات الكشف والعلاج و«التدخل الجراحى» أيضاً.. وخدمة منزلية لغير القادرين على الحركة.. و«السبكى»: نمتلك أكبر الكوادر الطبية

- عميد «أورام القاهرة» الأسبق: أسهمت فى استمرار العلاجات المقدمة فى المبادرات السابقة

- د. حسين خالد: المبادرات الرئاسية خطوة على الطريق الصحيح.. وأسهمت فى الحد من انتشار الأمراض

- مصر أحرزت تقدماً كبيراً فى البحث العلمى خلال السنوات القليلة الماضية وحققت المركز الرابع فى الشرق الأوسط

الصفحة الرابعة

- الحوار الوطني.. البحث عن توافق حول 113 قضية

- 3 جلسات لقضايا «السياسى والاقتصادى».. و«الاستثمار» أولوية

- مقرر لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى: البنية التحتية مهمة للاستثمار فى الدول.. وندعم خطوات القيادة السياسية المتخذة من «الأعلى للاستثمار»

- تطوير التعليم والحد من الزيادة السكانية على رأس أجندة الجلسات

- «التعليم قبل الجامعى وتشخيص الحالة السكانية» على طاولة البحث.. والمشاركون يضعون الصيغة النهائية قبل رفع التقارير للرئاسة

- إدخال مادة السكان وتنظيم الإنجاب فى المناهج الدراسية وسن قوانين تشريعية لتجريم عمالة الأطفال والزواج المبكر

- «الكشكى»: الحوار الوطنى يسير على خُطى ثابتة.. وبعض اللجان أنهت جلساتها منها التمثيل النيابى ومباشرة الحقوق السياسية ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب

الصفحة الخامسة

- 3 مقترحات للانتخابات: 100% مطلقة.. 100% نسبية.. والنظام المختلط

- خبراء ومتخصصون يحددون مزايا وعيوب كل نظام: «المطلقة» تتفق مع الدستور.. و«بدر الدين»: تضمن وجود الشباب والمرأة وذوى الهمم

- د. طارق فهمى: الدول التى تتبنى نظاماً مختلطاً تحل أزمة التمثيل النسبى بتعيينات مؤسسة الرئاسة.. وغالبية دول العالم تطبق «النسبية»

- عضو مجلس أمناء «الحوار الوطنى»: القوائم النسبية فى الانتخابات التشريعية أنسب معيار لتحقيق العدالة.. وقادرة على إقرار «الكوتة» التى جاء بها الدستور ومعها يدرك الناخب أن صوته له قيمة

- «مستقبل وطن»: القائمة المطلقة تضمن تمثيل كل الفئات.. وتحقق التوازن السياسى

- حسام الخولى: «النسبية» لا تناسب المناخ السياسى.. وجاهزون للانتخابات

-«المصرى الديمقراطى»: «النسبية» تخلق أجواء تنافسية وتعددية حزبية أمام المواطن

- مها عبدالناصر: وجود عدة قوائم تمنح الناخب رفاهية اختيار من يمثله

الصفحة السادسة

-«المالية»: مؤشرات جيدة للأداء المالى خلال العام الحالى رغم شدة التحديات العالمية الراهنة.. والعجز الكلى تراجع إلى 6%

- تلبية احتياجات كل أجهزة الموازنة خاصة القطاعات الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب فى أوروبا.. وزيادة باب الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى 413.7 مليار جنيه

-«معلومات الوزراء»: رقمنة الوثائق الاستراتيجية تحفظ الذاكرة الوطنية

- تأريخ الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى الفترة من 1975 إلى 2006.. والتوثيق الاستراتيجى للمشروعات القومية منذ 2014 وحتى الآن بالإضافة لدعم التحول الرقمى

- «الجوهرى»: نستهدف توطين التكنولوجيا وبناء حلول ذكية على مستوى عالمى لتعزيز عملية صنع القرار بالاعتماد على «النمذجة» والذكاء الاصطناعى

-خبير هندسة الطاقة: لولا تخفيف أحمال الكهرباء لتعرضت مصر لإظلام كامل

-د. حافظ سلماوى: انخفاض تدفق الغاز سبب عدم استقرار شبكة الكهرباء

الصفحة السابعة

-«الوطن» فى جولة داخل المسجد والمقام

-«نفيسة العلم» تفتح أبوابها لـ«المريدين»

-الأهالى يحتفلون بالتطوير والافتتاح بـ«الزغاريد والدموع»

- بوابات المسجد لا تخلو من الزوار.. و«المصرى»: ماكنتش متخيل أن يكون بالشكل والجمال ده.. و«هبة»: «أول ما دخلت المسجد وشُفت المقام فضلت أبكى وأزغرد من الفرحة» «مصطفى»: تطوير المساجد والأضرحة الأثرية يعيد إليها مظهرها الحضارى وقيمتها التاريخية لتجذب أنظار العالم

-إمام المسجد: فرحت بالتطوير أكثر من حصولى على «الدكتوراه»

- «جمال»: حرصت على الدعاء بتعجيل افتتاحه بسبب كثرة تساؤلات الأهالى وانتظارهم له

-خبير: إحياء مسار آل البيت وتطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة

- «ريحان»: السياحة الروحية تحظى بإقبال لدورها فى الترويح عن النفس وعلاج كل الأمراض الاجتماعية

الصفحة الثامنة

-قرار جرىء

خالد بيبو يفكر فى مضاعفة لائحة العقوبات فى الأهلى.. ومحاولات جديدة للتخلص من «بواليا»

-وعود وتوصيات

الزمالك يبلغ «أوسوريو» باستمرار «زيزو وفتوح».. المدرب الكولومبى يطلب بقاء «شيكابالا».. ومحاولات لحل أزمة «عيد»

-نظام جديد

اتحاد الكرة يخطر الأندية بنظام دورى المحترفين وتحديد موعد سحب قرعة الممتاز

-الأقوى ينطلق

مانشستر سيتى يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدورى الإنجليزى من معقل بيرنلى وكتيبة «جوارديولا» تتطلع لمصالحة الجماهير بعد خسارة كأس الدرع الخيرية