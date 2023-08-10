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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نتصدى لأي أزمات تواجه المواطنين لحلها

كتب:

محمد عزالدين
09:25 م | الخميس 10 أغسطس 2023
الصفحة الأولى من عدد جريدة «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد جريدة «الوطن» غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: نتصدى لأى أزمات تواجه المواطنين لحلها

- الرئيس يتابع إجراءات الحكومة للتغلب على انقطاع الكهرباء ومنع تكراره.. ويوجه باستكمال مستهدفات مشروع «مستقبل مصر» باعتباره ضرورة استراتيجية

- «التعليم العالى»: إعلان نتيجة «أولى تنسيق» خلال 48 ساعة.. و108 آلاف طالب سجلوا رغباتهم

- اللجنة العليا تجتمع لفرز رغبات الطلاب.. وانطلاق تنسيق المرحلة الثانية منتصف الأسبوع المقبل

- الحوار الوطني.. التوافق حول 113 قضية

- 3 جلسات لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية.. الزراعة والمحليات أولوية

- 3 مقترحات للنظام الانتخابى: 100 % مطلقة.. 100 % نسبية.. والنظام المختلط

- «الكشكى»: الحوار يسير على خُطى ثابتة ونهدف للوصول إلى مخرجات قابلة للتنفيذ

- «نفيسة العلم».. تفتح أبوابها

- أهالى «السيدة نفيسة» يحتفلون بافتتاح المسجد بـ«الزغاريد والدموع».. والإمام: فرحت بالتطوير أكثر من «الدكتوراه»

- «المصرى»: «ما كنتش متخيل إنه يكون بالجمال ده».. و«هبة»: «أول ما دخلت وشُفت المقام فضلت أبكى وأزغرد من الفرحة»

- «100 يوم صحة».. «رعاية ووعى وتغيير مفاهيم»

- «الصحة»: المبادرة تسير بخطى ثابتة وقدمت 15 مليون خدمة خلال 6 أسابيع

- «عبدالغفار»: الكشف والعلاج والجراحات مجاناً.. وخدمة منزلية لغير القادرين

الصفحة الثانية

- وزيرة البيئة: تنمية السياحة البيئية تسهم فى دعم الاقتصادات الوطنية

- «فؤاد»: المرأة المصدر الرئيسى للحفاظ على الموارد ودعم الوظائف الخضراء.. ونسعى لاعتماد نهج جديد يقدم نموذجاً ومنتجاً سياحياً يخدم دول المنطقة

- «التخطيط»: وحدات تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات الحكومية

- «الوزارة»: تخفيف الضغط على مكاتب التوثيق بوسائل سريعة وخدمة مميزة

- وزير الرى: نسعى لإنشاء «الصرف المغطى» فى جميع الأراضى القديمة

- «سويلم»: يسهم فى زيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة

- «الجزار»: تشغيل المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بـ«القاهرة الجديدة» قبل الصيف المقبل

- وزير السياحة يوجّه بانتهاء أعمال المتحف المصرى الكبير وفق الخطة الزمنية المحددة

- «حياة كريمة»: تنفيذ 35 مشروعاً فى أسيوط بـ358 مليون جنيه

- 10 ملايين جنيه تكلفة إنشاء المجمع الخدمى فى قرية بنى عديات للتخفيف على المواطن

- «تنمية الريف»: تنفيذ 500 كيلو طرق بـ«الـ1.5 مليون فدان» غرب المنيا

- «عبدالوهاب»: إنفاق 2.8 مليار جنيه على البنية التحتية فى مختلف مناطق المشروع

 

الصفحة الثالثة

- 100 يوم صحة.. «رعاية ووعى وتغيير مفاهيم خاطئة»

- مبادرة أطلقها رئيس الوزراء تحت شعار: «انزل.. اكشف.. اطّمن»

- «الصحة»: المبادرة تسير بخطى ثابتة.. وقدمت 15 مليون خدمة خلال 6 أسابيع

- «عبدالغفار»: تقدم خدمات الكشف والعلاج و«التدخل الجراحى» أيضاً.. وخدمة منزلية لغير القادرين على الحركة.. و«السبكى»: نمتلك أكبر الكوادر الطبية

- عميد «أورام القاهرة» الأسبق: أسهمت فى استمرار العلاجات المقدمة فى المبادرات السابقة

- د. حسين خالد: المبادرات الرئاسية خطوة على الطريق الصحيح.. وأسهمت فى الحد من انتشار الأمراض

- مصر أحرزت تقدماً كبيراً فى البحث العلمى خلال السنوات القليلة الماضية وحققت المركز الرابع فى الشرق الأوسط

 

الصفحة الرابعة

- الحوار الوطني.. البحث عن توافق حول 113 قضية

- 3 جلسات لقضايا «السياسى والاقتصادى».. و«الاستثمار» أولوية

- مقرر لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى: البنية التحتية مهمة للاستثمار فى الدول.. وندعم خطوات القيادة السياسية المتخذة من «الأعلى للاستثمار»

- تطوير التعليم والحد من الزيادة السكانية على رأس أجندة الجلسات

- «التعليم قبل الجامعى وتشخيص الحالة السكانية» على طاولة البحث.. والمشاركون يضعون الصيغة النهائية قبل رفع التقارير للرئاسة

- إدخال مادة السكان وتنظيم الإنجاب فى المناهج الدراسية وسن قوانين تشريعية لتجريم عمالة الأطفال والزواج المبكر

- «الكشكى»: الحوار الوطنى يسير على خُطى ثابتة.. وبعض اللجان أنهت جلساتها منها التمثيل النيابى ومباشرة الحقوق السياسية ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب

 

الصفحة الخامسة

- 3 مقترحات للانتخابات: 100% مطلقة.. 100% نسبية.. والنظام المختلط

- خبراء ومتخصصون يحددون مزايا وعيوب كل نظام: «المطلقة» تتفق مع الدستور.. و«بدر الدين»: تضمن وجود الشباب والمرأة وذوى الهمم

- د. طارق فهمى: الدول التى تتبنى نظاماً مختلطاً تحل أزمة التمثيل النسبى بتعيينات مؤسسة الرئاسة.. وغالبية دول العالم تطبق «النسبية»

- عضو مجلس أمناء «الحوار الوطنى»: القوائم النسبية فى الانتخابات التشريعية أنسب معيار لتحقيق العدالة.. وقادرة على إقرار «الكوتة» التى جاء بها الدستور ومعها يدرك الناخب أن صوته له قيمة

- «مستقبل وطن»: القائمة المطلقة تضمن تمثيل كل الفئات.. وتحقق التوازن السياسى

- حسام الخولى: «النسبية» لا تناسب المناخ السياسى.. وجاهزون للانتخابات

-«المصرى الديمقراطى»: «النسبية» تخلق أجواء تنافسية وتعددية حزبية أمام المواطن

- مها عبدالناصر: وجود عدة قوائم تمنح الناخب رفاهية اختيار من يمثله

 

الصفحة السادسة

-«المالية»: مؤشرات جيدة للأداء المالى خلال العام الحالى رغم شدة التحديات العالمية الراهنة.. والعجز الكلى تراجع إلى 6%

- تلبية احتياجات كل أجهزة الموازنة خاصة القطاعات الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب فى أوروبا.. وزيادة باب الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى 413.7 مليار جنيه

-«معلومات الوزراء»: رقمنة الوثائق الاستراتيجية تحفظ الذاكرة الوطنية

- تأريخ الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى الفترة من 1975 إلى 2006.. والتوثيق الاستراتيجى للمشروعات القومية منذ 2014 وحتى الآن بالإضافة لدعم التحول الرقمى

- «الجوهرى»: نستهدف توطين التكنولوجيا وبناء حلول ذكية على مستوى عالمى لتعزيز عملية صنع القرار بالاعتماد على «النمذجة» والذكاء الاصطناعى

-خبير هندسة الطاقة: لولا تخفيف أحمال الكهرباء لتعرضت مصر لإظلام كامل

-د. حافظ سلماوى: انخفاض تدفق الغاز سبب عدم استقرار شبكة الكهرباء

 

الصفحة السابعة

-«الوطن» فى جولة داخل المسجد والمقام

-«نفيسة العلم» تفتح أبوابها لـ«المريدين»

-الأهالى يحتفلون بالتطوير والافتتاح بـ«الزغاريد والدموع»

- بوابات المسجد لا تخلو من الزوار.. و«المصرى»: ماكنتش متخيل أن يكون بالشكل والجمال ده.. و«هبة»: «أول ما دخلت المسجد وشُفت المقام فضلت أبكى وأزغرد من الفرحة»  «مصطفى»: تطوير المساجد والأضرحة الأثرية يعيد إليها مظهرها الحضارى وقيمتها التاريخية لتجذب أنظار العالم

-إمام المسجد: فرحت بالتطوير أكثر من حصولى على «الدكتوراه»

- «جمال»: حرصت على الدعاء بتعجيل افتتاحه بسبب كثرة تساؤلات الأهالى وانتظارهم له

-خبير: إحياء مسار آل البيت وتطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة

- «ريحان»: السياحة الروحية تحظى بإقبال لدورها فى الترويح عن النفس وعلاج كل الأمراض الاجتماعية

 

الصفحة الثامنة

-قرار جرىء

خالد بيبو يفكر فى مضاعفة لائحة العقوبات فى الأهلى.. ومحاولات جديدة للتخلص من «بواليا»

-وعود وتوصيات

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