اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نتصدى لأي أزمات تواجه المواطنين لحلها
كتب:
محمد عزالدين
09:25 م | الخميس 10 أغسطس 2023
الصفحة الأولى من عدد جريدة «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى»: نتصدى لأى أزمات تواجه المواطنين لحلها
- الرئيس يتابع إجراءات الحكومة للتغلب على انقطاع الكهرباء ومنع تكراره.. ويوجه باستكمال مستهدفات مشروع «مستقبل مصر» باعتباره ضرورة استراتيجية
- «التعليم العالى»: إعلان نتيجة «أولى تنسيق» خلال 48 ساعة.. و108 آلاف طالب سجلوا رغباتهم
- اللجنة العليا تجتمع لفرز رغبات الطلاب.. وانطلاق تنسيق المرحلة الثانية منتصف الأسبوع المقبل
- الحوار الوطني.. التوافق حول 113 قضية
- 3 جلسات لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية.. الزراعة والمحليات أولوية
- 3 مقترحات للنظام الانتخابى: 100 % مطلقة.. 100 % نسبية.. والنظام المختلط
- «الكشكى»: الحوار يسير على خُطى ثابتة ونهدف للوصول إلى مخرجات قابلة للتنفيذ
- «نفيسة العلم».. تفتح أبوابها
- أهالى «السيدة نفيسة» يحتفلون بافتتاح المسجد بـ«الزغاريد والدموع».. والإمام: فرحت بالتطوير أكثر من «الدكتوراه»
- «المصرى»: «ما كنتش متخيل إنه يكون بالجمال ده».. و«هبة»: «أول ما دخلت وشُفت المقام فضلت أبكى وأزغرد من الفرحة»
- «100 يوم صحة».. «رعاية ووعى وتغيير مفاهيم»
- «الصحة»: المبادرة تسير بخطى ثابتة وقدمت 15 مليون خدمة خلال 6 أسابيع
- «عبدالغفار»: الكشف والعلاج والجراحات مجاناً.. وخدمة منزلية لغير القادرين
الصفحة الثانية
- وزيرة البيئة: تنمية السياحة البيئية تسهم فى دعم الاقتصادات الوطنية
- «فؤاد»: المرأة المصدر الرئيسى للحفاظ على الموارد ودعم الوظائف الخضراء.. ونسعى لاعتماد نهج جديد يقدم نموذجاً ومنتجاً سياحياً يخدم دول المنطقة
- «التخطيط»: وحدات تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات الحكومية
- «الوزارة»: تخفيف الضغط على مكاتب التوثيق بوسائل سريعة وخدمة مميزة
- وزير الرى: نسعى لإنشاء «الصرف المغطى» فى جميع الأراضى القديمة
- «سويلم»: يسهم فى زيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة
- «الجزار»: تشغيل المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بـ«القاهرة الجديدة» قبل الصيف المقبل
- وزير السياحة يوجّه بانتهاء أعمال المتحف المصرى الكبير وفق الخطة الزمنية المحددة
- «حياة كريمة»: تنفيذ 35 مشروعاً فى أسيوط بـ358 مليون جنيه
- 10 ملايين جنيه تكلفة إنشاء المجمع الخدمى فى قرية بنى عديات للتخفيف على المواطن
- «تنمية الريف»: تنفيذ 500 كيلو طرق بـ«الـ1.5 مليون فدان» غرب المنيا
- «عبدالوهاب»: إنفاق 2.8 مليار جنيه على البنية التحتية فى مختلف مناطق المشروع
الصفحة الثالثة
- 100 يوم صحة.. «رعاية ووعى وتغيير مفاهيم خاطئة»
- مبادرة أطلقها رئيس الوزراء تحت شعار: «انزل.. اكشف.. اطّمن»
- «الصحة»: المبادرة تسير بخطى ثابتة.. وقدمت 15 مليون خدمة خلال 6 أسابيع
- «عبدالغفار»: تقدم خدمات الكشف والعلاج و«التدخل الجراحى» أيضاً.. وخدمة منزلية لغير القادرين على الحركة.. و«السبكى»: نمتلك أكبر الكوادر الطبية
- عميد «أورام القاهرة» الأسبق: أسهمت فى استمرار العلاجات المقدمة فى المبادرات السابقة
- د. حسين خالد: المبادرات الرئاسية خطوة على الطريق الصحيح.. وأسهمت فى الحد من انتشار الأمراض
- مصر أحرزت تقدماً كبيراً فى البحث العلمى خلال السنوات القليلة الماضية وحققت المركز الرابع فى الشرق الأوسط
الصفحة الرابعة
- الحوار الوطني.. البحث عن توافق حول 113 قضية
- 3 جلسات لقضايا «السياسى والاقتصادى».. و«الاستثمار» أولوية
- مقرر لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى: البنية التحتية مهمة للاستثمار فى الدول.. وندعم خطوات القيادة السياسية المتخذة من «الأعلى للاستثمار»
- تطوير التعليم والحد من الزيادة السكانية على رأس أجندة الجلسات
- «التعليم قبل الجامعى وتشخيص الحالة السكانية» على طاولة البحث.. والمشاركون يضعون الصيغة النهائية قبل رفع التقارير للرئاسة
- إدخال مادة السكان وتنظيم الإنجاب فى المناهج الدراسية وسن قوانين تشريعية لتجريم عمالة الأطفال والزواج المبكر
- «الكشكى»: الحوار الوطنى يسير على خُطى ثابتة.. وبعض اللجان أنهت جلساتها منها التمثيل النيابى ومباشرة الحقوق السياسية ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب
الصفحة الخامسة
- 3 مقترحات للانتخابات: 100% مطلقة.. 100% نسبية.. والنظام المختلط
- خبراء ومتخصصون يحددون مزايا وعيوب كل نظام: «المطلقة» تتفق مع الدستور.. و«بدر الدين»: تضمن وجود الشباب والمرأة وذوى الهمم
- د. طارق فهمى: الدول التى تتبنى نظاماً مختلطاً تحل أزمة التمثيل النسبى بتعيينات مؤسسة الرئاسة.. وغالبية دول العالم تطبق «النسبية»
- عضو مجلس أمناء «الحوار الوطنى»: القوائم النسبية فى الانتخابات التشريعية أنسب معيار لتحقيق العدالة.. وقادرة على إقرار «الكوتة» التى جاء بها الدستور ومعها يدرك الناخب أن صوته له قيمة
- «مستقبل وطن»: القائمة المطلقة تضمن تمثيل كل الفئات.. وتحقق التوازن السياسى
- حسام الخولى: «النسبية» لا تناسب المناخ السياسى.. وجاهزون للانتخابات
-«المصرى الديمقراطى»: «النسبية» تخلق أجواء تنافسية وتعددية حزبية أمام المواطن
- مها عبدالناصر: وجود عدة قوائم تمنح الناخب رفاهية اختيار من يمثله
الصفحة السادسة
-«المالية»: مؤشرات جيدة للأداء المالى خلال العام الحالى رغم شدة التحديات العالمية الراهنة.. والعجز الكلى تراجع إلى 6%
- تلبية احتياجات كل أجهزة الموازنة خاصة القطاعات الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب فى أوروبا.. وزيادة باب الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى 413.7 مليار جنيه
-«معلومات الوزراء»: رقمنة الوثائق الاستراتيجية تحفظ الذاكرة الوطنية
- تأريخ الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى الفترة من 1975 إلى 2006.. والتوثيق الاستراتيجى للمشروعات القومية منذ 2014 وحتى الآن بالإضافة لدعم التحول الرقمى
- «الجوهرى»: نستهدف توطين التكنولوجيا وبناء حلول ذكية على مستوى عالمى لتعزيز عملية صنع القرار بالاعتماد على «النمذجة» والذكاء الاصطناعى
-خبير هندسة الطاقة: لولا تخفيف أحمال الكهرباء لتعرضت مصر لإظلام كامل
-د. حافظ سلماوى: انخفاض تدفق الغاز سبب عدم استقرار شبكة الكهرباء
الصفحة السابعة
-«الوطن» فى جولة داخل المسجد والمقام
-«نفيسة العلم» تفتح أبوابها لـ«المريدين»
-الأهالى يحتفلون بالتطوير والافتتاح بـ«الزغاريد والدموع»
- بوابات المسجد لا تخلو من الزوار.. و«المصرى»: ماكنتش متخيل أن يكون بالشكل والجمال ده.. و«هبة»: «أول ما دخلت المسجد وشُفت المقام فضلت أبكى وأزغرد من الفرحة» «مصطفى»: تطوير المساجد والأضرحة الأثرية يعيد إليها مظهرها الحضارى وقيمتها التاريخية لتجذب أنظار العالم
-إمام المسجد: فرحت بالتطوير أكثر من حصولى على «الدكتوراه»
- «جمال»: حرصت على الدعاء بتعجيل افتتاحه بسبب كثرة تساؤلات الأهالى وانتظارهم له
-خبير: إحياء مسار آل البيت وتطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة
- «ريحان»: السياحة الروحية تحظى بإقبال لدورها فى الترويح عن النفس وعلاج كل الأمراض الاجتماعية
الصفحة الثامنة
-قرار جرىء
خالد بيبو يفكر فى مضاعفة لائحة العقوبات فى الأهلى.. ومحاولات جديدة للتخلص من «بواليا»
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