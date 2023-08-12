التنمية المحلية: إطلاق مبادرة لتنظيم الأسرة في 6 قرى بمحافظة المنيا

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بأهمية تفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بمواجهة القضية السكانية.

وتلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا حول نشاط وحدة السكان بمحافظة المنيا، بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية التضامن، حيث تم إطلاق مبادرة بعنوان «واعية لحياة أفضل» لتنظيم الأسرة في 6 قرى تابعة لمركزي المنيا وسمالوط، هي «بني مهدي وبني أحمد الشرقية وأبو حنس وريده وبني سمرج والروبى».

عروض مسرحية تفاعلية خلال المبادرة

واشتملت المبادرة على عروض مسرحية تفاعلية، من خلال المسرح التفاعلي، وبعد المسرحية دار نقاش حول مفهوم تنظيم الأسرة، ومناقشة الأمثال الشعبية، والمفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة، ووسائل الحماية المتاحة للمرأة، وبلغ عدد الحضور 900 سيدة بالقرى المستهدفة.

أنشطة متنوعة وفعاليات مستمرة

وكشف الدكتور رضا فاروق حافظ، مدير عام وحدة السكان بمحافظة المنيا، عن أنشطة متنوعة وفعاليات مستمرة لتوعية المواطنين بخطر القضية السكانية، مشيرا إلى تنظيم ندوات عن وسائل تنظيم الأسرة وأهمية ذلك للمرأة وانعكاسه الإيجابي على الأسرة نفسيًا واجتماعيا واقتصاديا وصحيا وتحديدا على المرأة.

حملات طرق الأبواب

وأشار إلى أن المحافظة ومديرية الصحة، وفرتا العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة في الست قرى للكشف وتقديم خدمات لأكثر من ألف سيدة بالقرى، وأيضا شملت المبادرة زيارة للأسر وطرق الأبواب لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات لعدد 1200 أسرة.

جاءت المبادرة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتوجيهات ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.