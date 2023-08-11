حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. 1288 مرشحا للدورات التدريبية للمحليات

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، تقريرا عن حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 5 حتى 11أغسطس الجاري.

وتضمن تقرير وزارة التنمية المحلية ما يلي:

الأحد 6 أغسطس

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية لعدد من المشروعات الخدمية في بعض الأحياء بالعاصمة، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق والتشجير

الإثنين 7 أغسطس

بدء اختبارات تحديد المستوى للالتحاق بالدورات التي تتضمنها الخطة التدريبية الجديدة للمحليات 2024/2023 بمركز التنمية المحلية بسقارة، لتصفية المرشحين من المحافظات والوزارة والذي يبلغ عددهم 1288 مرشحا للالتحاق بالدورات التدريبية لوزارة التنمية المحلية، من خلال تنفيذ اختبارات تحديد المستوى لـ12 دورة تدريبية، وذلك قبل بدء تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة المقرر تنفيذها منتصف شهر أغسطس الجاري.

الثلاثاء 8 أغسطس

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا عن جهود مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر يوليو الماضي، وتضمنت أكثر من 14.8 ألف رسالة منها 1453 شكاوى، وتم الرد على 1148 شكوى منها بنسبة 79%، وجار حل 305 شكاوى.

كما استقبل وزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأربعاء 9 أغسطس

أصدر وزير التنمية المحلية، حركة محليات محدودة في عدد من المحافظات تضمنت تنقلات وتعيينات لحوالي 13 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء المدن والمراكز، لتنفيذ ومتابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن بالمحافظات .

الخميس 10 أغسطس

شارك وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 251، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي وافق خلاله على عدة قرارات هامة

الجمعة11 أغسطس

استعرض اللواء هشام آمنة نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال عام، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، في تنفيذ 406 حملات تفتيش مفاجئ ومخطط خلال عام على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة، واتخاذ قرارات فورية لتصويب المخالفات التي تم رصدها، وأسفرت الحملات عن إحالة أكثر من 700 موظف للتحقيق.