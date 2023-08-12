شروط ترشيح الموظفين لدورات وزارة التنمية المحلية بسقارة
كتب:
وائل فايز
01:24 م | السبت 12 أغسطس 2023
دورات مركز سقارة
حددت وزارة التنمية المحلية شروط وضوابط الترشيح لموظفي الوحدات المحلية للحصول على الدورات التدريبية للوزارة في مركز سقارة ضمن خطة التدريب 2023-2024.
ضوابط الترشيح لدورات سقارة
- لا يزيد السن للمتقدم للحصول على الدورة عن 58 عاما
- غير مسموع بترشيح نفس الشخص لأكثر من اختبار تحديد مستوى في نفس الخطة التدريبية لتحقيق تكافؤ الفرص.
- الحصول على الدورة يفيد في مجال العمل.
- عدم توقيع أي جزاءات على الموظف آخر 3 سنوات والتمتع بحسن السلوك الوظيفي
- عدم المشاركة في نفس الدورة آخر 3 سنوات
- اختياز اختبارات مركز سقارة للالتحاق بالدورات المحددة
- المحافظة لا ترشح نفس الشخص لأكثر من دورتين على مدار عام التدريب بسقارة لإتاحة تكافؤ الفرص
- التمتع بصحة جيدة ولا يكون من أصحاب الأمراض التي تحول دون متابعة التدريب والالتزام بالمدة المحددة
ضوابط الحصول على الدورة التدريبية
- غلغاء الدورة في حالة تعد نسبة الغياب عن المحاضرات والورش 20% دون إذن مسبق من إدارة مركز سقارة
- مدة التدريب تصل لـ8 ساعات يوميا تنطلق من التاسعة صباحا حتى الثامنة والنصف مساء مقسمة على فترتين صباحية ومسائية يتخللهم فترة راحة وغذاء
- يشترط في حضور الدورة بالنسبة للمشاركين من المحافظات الحضورقبل انطلاق الدورة بيوم أمام مبنى الإدارة المحلية بالقصر العينى مع توصيلهم إلى مركز سقارة.
- في حالة الإعلان عن أسماء المرشحين لخوض دورة غير مسموح بترشيح بديل.
- على المتدرب تقديم خطاب الترشيح وبيان الحالة الوظيفية ومعتمد من سكرتير عام المحافظة .
- ابلاغ مركز سقارة بأسماء المرشحين لأى دورة قبلها بأسبوعين حتى يتم اتخاذ ما يلزم
- تنوع المرشحين لخوض التدريبات من المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن.