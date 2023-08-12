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شروط ترشيح الموظفين لدورات وزارة التنمية المحلية بسقارة

كتب:

وائل فايز
01:24 م | السبت 12 أغسطس 2023
دورات مركز سقارة

دورات مركز سقارة

حددت وزارة التنمية المحلية شروط وضوابط الترشيح لموظفي الوحدات المحلية للحصول على الدورات التدريبية للوزارة في مركز سقارة ضمن خطة التدريب 2023-2024.

ضوابط الترشيح لدورات سقارة

- لا يزيد السن للمتقدم للحصول على الدورة عن 58 عاما

- غير مسموع بترشيح نفس الشخص لأكثر من اختبار تحديد مستوى في نفس الخطة التدريبية لتحقيق تكافؤ الفرص.

- الحصول على الدورة يفيد في مجال العمل.

- عدم توقيع أي جزاءات على الموظف آخر 3 سنوات والتمتع بحسن السلوك الوظيفي

- عدم المشاركة في نفس الدورة آخر 3 سنوات

- اختياز اختبارات مركز سقارة للالتحاق بالدورات المحددة

- المحافظة لا ترشح نفس الشخص لأكثر من دورتين على مدار عام التدريب بسقارة لإتاحة تكافؤ الفرص

- التمتع بصحة جيدة ولا يكون من أصحاب الأمراض التي تحول دون متابعة التدريب والالتزام بالمدة المحددة

ضوابط الحصول على الدورة التدريبية 

- غلغاء الدورة في حالة تعد نسبة الغياب عن المحاضرات والورش 20% دون إذن مسبق من إدارة مركز سقارة

- مدة التدريب تصل لـ8 ساعات يوميا تنطلق من التاسعة صباحا حتى الثامنة والنصف مساء مقسمة على فترتين صباحية ومسائية يتخللهم فترة راحة وغذاء

- يشترط في حضور الدورة بالنسبة للمشاركين من المحافظات الحضورقبل انطلاق الدورة بيوم أمام مبنى الإدارة المحلية بالقصر العينى مع توصيلهم إلى مركز سقارة.

- في حالة الإعلان عن أسماء المرشحين لخوض دورة غير مسموح بترشيح بديل.

- على المتدرب تقديم خطاب الترشيح وبيان الحالة الوظيفية ومعتمد من سكرتير عام المحافظة .

- ابلاغ مركز سقارة بأسماء المرشحين لأى دورة قبلها بأسبوعين حتى يتم اتخاذ ما يلزم 

- تنوع المرشحين لخوض التدريبات من المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن.

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.