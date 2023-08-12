شروط ترشيح الموظفين لدورات وزارة التنمية المحلية بسقارة

حددت وزارة التنمية المحلية شروط وضوابط الترشيح لموظفي الوحدات المحلية للحصول على الدورات التدريبية للوزارة في مركز سقارة ضمن خطة التدريب 2023-2024.

ضوابط الترشيح لدورات سقارة

- لا يزيد السن للمتقدم للحصول على الدورة عن 58 عاما

- غير مسموع بترشيح نفس الشخص لأكثر من اختبار تحديد مستوى في نفس الخطة التدريبية لتحقيق تكافؤ الفرص.

- الحصول على الدورة يفيد في مجال العمل.

- عدم توقيع أي جزاءات على الموظف آخر 3 سنوات والتمتع بحسن السلوك الوظيفي

- عدم المشاركة في نفس الدورة آخر 3 سنوات

- اختياز اختبارات مركز سقارة للالتحاق بالدورات المحددة

- المحافظة لا ترشح نفس الشخص لأكثر من دورتين على مدار عام التدريب بسقارة لإتاحة تكافؤ الفرص

- التمتع بصحة جيدة ولا يكون من أصحاب الأمراض التي تحول دون متابعة التدريب والالتزام بالمدة المحددة

ضوابط الحصول على الدورة التدريبية

- غلغاء الدورة في حالة تعد نسبة الغياب عن المحاضرات والورش 20% دون إذن مسبق من إدارة مركز سقارة

- مدة التدريب تصل لـ8 ساعات يوميا تنطلق من التاسعة صباحا حتى الثامنة والنصف مساء مقسمة على فترتين صباحية ومسائية يتخللهم فترة راحة وغذاء

- يشترط في حضور الدورة بالنسبة للمشاركين من المحافظات الحضورقبل انطلاق الدورة بيوم أمام مبنى الإدارة المحلية بالقصر العينى مع توصيلهم إلى مركز سقارة.

- في حالة الإعلان عن أسماء المرشحين لخوض دورة غير مسموح بترشيح بديل.

- على المتدرب تقديم خطاب الترشيح وبيان الحالة الوظيفية ومعتمد من سكرتير عام المحافظة .

- ابلاغ مركز سقارة بأسماء المرشحين لأى دورة قبلها بأسبوعين حتى يتم اتخاذ ما يلزم

- تنوع المرشحين لخوض التدريبات من المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن.