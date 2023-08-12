كواليس حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان العلمين.. ليلة ساحرة وكاملة العدد

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، إن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى «العالم علمين»، استطاع على مدار شهر كامل تقديم سهرات فنية لكبار نجوم مصر والعالم العربي، خلال نهاية كل أسبوع، وتباع تذاكر الحفلات على موقع «تذكرتي».

عز الدين: إقبال كبير ومبهر لحضور حفلات العلمين

وأضافت «عز الدين»، خلال تقديمها إحدى فقرات برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المُذاع على شاشة قناة cbc، أنَّ الإقبال كبير ومبهر لحضور الحفلات وافتتاح حفل الموسيقار عمر خيرت، وتم إذاعته على الهواء مباشرةً ليستمتع بها كل المصريين، خاصة وأن الافتتاحية كانت لمقطوعة موسيقية لفيلم «عسل أسود» ما قابله تصفيق حاد وحار للموسيقار العالمي من جمهور الحفل بل وقوبل بحفاوة بمجرد صعوده على المسرح.

عبد الغني: الموسيقار عمر خيرت «في حته تانية»

ومن ناحيتها، قالت الإعلامية منى عبد الغني، إنَّ الموسيقار عمر خيرت «في حته تانية نعمة من عند ربنا.. موسيقار متميز وربنا يبارك في أعماله اللي جايه ويمتعنا بمزيد من الأعمال.. أكيد فيها حاجه حلوة وبغبطكم ياللي روحتوا ويا بختكم ومبروك علينا وربنا يخليك لينا يا موسيقارنا الكبير».

وتصدر حفل الموسيقار عمر خيرت التريند، ليس بعد الحفل فقط ولكن حتى أثناء البث المباشر للحفل، لأن الجمهور كان متشوقا لسماعه ومتعطشا لمقطوعاته التي لها بصمة مميزة.