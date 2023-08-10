3 وزراء ورئيس الأوبرا في حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان العلمين

يحضر حفل الموسيقار عمر خيرت في مهرجان العلمين بدورته الأولى تحت شعار «العالم علمين»، كل من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

يذكر أن الفعاليات الفنية في مهرجان العلمين الجديدة بدأت بحفل كامل العدد للفنان تامر حسني، قدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، فضلا عن دخوله إلى المسرح طائرا في الهواء تزامنا مع عرض فيلمه الجديد «تاج»، إضافة إلى حفلات غنائية للفنانين نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي.

وحرص «علامة» على توجيه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد نجاح حفله في العلمين قائلا: «بشكر الشركة المتحدة على مجهودهم في المهرجان ويسعدني أن أكون وسط جمهوري».