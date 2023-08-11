«في حضرة عمر خيرت».. ليلة ساحرة في «العلمين» على موسيقى وإبداع الموسيقار العالمي

شهدت مدينة العلمين الجديدة حفلين من أروع الحفلات الغنائية والموسيقية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث شهد مسرح العلمين أرينا حفلاً غنائياً يجمع الفنانة اللبنانية كارول سماحة، والفنان بهاء سلطان، فى حين شهد مسرح سمارت العلمين حفلاً للموسيقار العالمى عمر خيرت.

شهد حفل الموسيقار عمر خيرت عدد كبير من قيادات الدولة المصرية، منهم الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

بهاء سلطان يتألق بأجمل أغانيه.. وكارول سماحة: شكراً لـ«المتحدة» على اختيار مدينة العلمين لإقامة المهرجان

افتتح الموسيقار عمر خيرت الحفل بمقطوعة فيلم عسل أسود، وسط تفاعل لافت من الحاضرين، أعقبها «خيرت» بتقديم كلمة خاصة للجمهور قال فيها «منورين العلمين، والله نور عظيم، أشكركم على حضوركم، واسم العالم علمين، حاجة تفرح، الحمد لله».

أهدى الموسيقار المصرى الكبير حفيدته حبيبة مقطوعة موسيقية خاصة خلال الحفل «عايز أقدم مقطوعة لحفيدتى اسمها حبيبة والموسيقى اسمها حبيبة معمولة ليها»، وأكمل الحفل بتقديم مقطوعات إعدام ميت، وضمير أبلة حكمت، وعارفة، واللقاء الثانى، وغوايش، والبخيل وأنا، ومسألة مبدأ، وصابر يا عم صابر، وخلى بالك من عقلك، وعفواً أيها القانون، و100 سنة سينما.

وفى العلمين أرينا صعدت الفنانة كارول سماحة لجمهورها المصرى والعربى على نغمات «أضواء الشهرة»، أعقبتها بتقديم كلمة لجمهورها المصرى قالت فيها: «مصر أهلى وبيتى، أنا بقالى 10 سنين عايشة فى مصر هى بجد بلدى التانى، أنا مش بس فرحانة إنى موجودة معكم الليلة، إيه الجمال ده، أنا عايزة أشكر كل المنظمين خاصة الشركة المتحدة، على المكان الرائع وعلى مهرجان العلمين فى نسخته الأولى، ويا رب أكون معكم فى حفل نسخ المهرجان القادمة، عايزة أشكر كل الناس اللى ساهمت».

وأكملت كارول الحفل بتقديم أغنيات «سهرانين» و«شو غيرك» و«شكراً» و«يا رب» و«يا شباب يا بنات» التى لاقت تفاعلاً كبيراً من الحاضرين ورقصوا مع كارول على نغماتها، وقدمت كارول سماحة خلال حفلها أول أغنية دخلت بها بوابة الغناء فى مصر وهى أغنية «حبيت دلوقت»، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقالت: «دى أول أغنية قدمتها باللهجة المصرية».

واختتمت الفنانة اللبنانية الحفل بتقديم أغنية «وحشانى يا بلادى»، التى رفرفت معها أعلام مصر على المسرح، وشكرت جمهورها على وجودهم معها فى الحفل. وصعد الفنان بهاء سلطان بعد دقائق من نزول الفنانة كارول سماحة، على نغمات أغنيته الشهيرة «تعالى»، والتى أعقبها قائلاً للجمهور: «مبحبش أتكلم كتير، إحنا عاوزين نغنى»، وأكمل وصلته بتقديم أغنيات «يا ترى» و«بالراحة عليا» و«قلبك يا حول الله» و«تعالى أدلعك» و«ليه طيب» و«أنا مش معاهم «و«قالى»، وتفاعل بهاء سلطان فى حفله بمهرجان العلمين مع جمهوره أثناء عزف أغنيتى «قوم أقف» و«أنا مصمم»، حيث هتفت الجماهير بقوة لسلطان قائلة «بنحبك يا بهاء»، ومع نهاية الحفل، شكر بهاء سلطان جمهوره على حضورهم طالباً منهم مقابلتهم مرة أخرى فى حفلاته المقبلة.