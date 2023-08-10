مقدمة حفل عمر خيرت بمهرجان العلمين: الموسيقار امتداد للعبقرية المصرية القديمة

قدمت الإعلامية آية جمال الدين، حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، بمهرجان العلمين الجديدة، الذي انطلق قبل قليل، بوُجود عدد كبير من الجمهور، إذ امتلأت جنبات مسرح العلمين، بعد نفاد التذاكر خلال ساعات من طرحها على موقع «تذكرتي».

عبقرية الفن المصري

وتحدثت الإعلامية آية جمال الدين، عن عبقرية الفن المصري وبدايته منذ المصريين القدماء وتقديم الموسيقار الكبير باعتباره امتداداً للعبقرية المصرية القديمة، مؤكدة أن المهرجان الجديد حقق نجاحا منذ بدايته.

وتعرض شبكة قنوات «DMC» وشبكة تلفزيون الحياة الحفل على الهواء مباشرة، ضمن تغطية خاصة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأبرز حفلات مهرجان العلمين الجديدة.

الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.