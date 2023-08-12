«الوطن» تكشف عن كواليس تصوير برنامج «أوتوبيس السعادة» في مدينة العلمين

تواجدت «الوطن» داخل كواليس تصوير حلقة برنامج «أتوبيس السعادة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس، على قناة «دي إم سي» من داخل مدينة العلمين.

أحمد يونس يتحدث عن كواليس حلقته بمدينة العلمين

وقال أحمد يونس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم جاءوا لتصوير حلقة من «أوتوبيس السعادة» لأننا نبحث دائمًا عن السعادة، ولم نجد أفضل من العلمين لرصد حالة البهجة والفرحة على وجه الجمهور.

وأضاف أن الناس تحتاج للفرحة لتغير الجو باستمرار، ودائما ما يبحثون عن مكان لا يفرق بين غني وفقير، ويوفر كل سبل الرفاهية، وكل هذا موجود داخل العلمين، لذلك نجد الإقبال على المدينة كبيرًا، وخصوصًا مع اقتراب موعد الدراسة.

برنامج «أوتوبيس السعادة»

برنامج أوتوبيس السعادة، من تقديم الإعلامي أحمد يونس، ورئاسة تحرير هدى رشوان، وإخراج أحمد الجنايني، ومنتج فني كريم أبوزيد، يذاع على شاشة قناة «DMC»، ويسلط البرنامج الضوء مصادر البهجة والسعادة من خلال الأشخاص الحريصين على ذلك، ويعملون على خدمة المحتاجين وإسعاد غيرهم ويتم تكريمهم، فضلًا عن ذلك يسعى البرنامج لإسعاد الأطفال من خلال فقرة تستهدف الأطفال وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة في إطار كوميدي ومناسب لعمر الأطفال.