الحرارة في لبنان تتخطى 40 درجة.. وذروة الموجة الحارة غدا

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، اليوم السبت، أن الموجة الحارة التي تجتاح البلاد هذه الأيام، قد تصل ذروتها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يقع الحوض الشرقي للبحر المتوسط تحت تأثير كتل هوائية شديدة الحرارة، مصدرها شبه الجزيرة العربية، قد تؤدي إلى ارتفاع واضح في درجات الحرارة.

لبنان تحذر من موجة حارة تتخطى حاجز 40 درجة

وأضافت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن الموجة الحارة من المحتمل أن تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، إذ تتخطى درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية المسجلة سابقاً، خاصةً على المرتفعات والمناطق الداخلية للبلاد.

وأوضحت أن الموجة الحارة قد تصل ذروتها خلال يومي غد الأحد، وبعد غد الاثنين، محذرة المواطنين من خطر اندلاع الحرائق فى الغابات والمناطق الشجرية بداية من بعد ظهر اليوم السبت.

وبحسب الصحف اللبنانية، من المتوقع أن تعاني مناطق واسعة من ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة، تزامناً مع الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، خاصةً على الساحل، اعتباراً من غد الأحد، مما يساهم في زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مع توقعات بتقليص تأثير الكتل الهوائية الحارة على السواحل والمرتفعات، بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وفي السياق ذاته، أوصت الأرصاد اللبنانية جميع السكان بالحرص على شرب كميات كافية من المياه، وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خاصةً في ساعات الذروة.

درجات الحرارة في لبنان اليوم

بيروت 31°

البقاع الغربي 40°

النبطية 34°

طرابلس 34°

عكار 36°

جبل الشيخ 28°

قضاء الشوف 33°

زحلة 39°

بعلبك 39°

القرنة السوداء 24°

فاريا 34°

فنيدق 33°

شحيم 31°

حلبا 36°

قضاء كسروان 32°

ميس الجبل 36°