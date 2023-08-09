«وول ستريت»: أمريكيون يعيشون حياة «مصاصي الدماء» بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تأثرت حياة بعض المواطنين الأمريكيين بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة، حيث يضطرون إلى تغيير نمط حياتهم وأنشطتهم اليومية، ليصبحوا نشطين فقط بعد غروب الشمس واختفاء الضوء الطبيعي، وهذه الحياة «أشبه بحياة مصاصي الدماء»، وفقا لما وصفته صحيفة «وول ستريت جورنال».

حرارة الشمس الحارقة

ووفقًا لتقرير فإن الأشخاص يفضلون الابتعاد عن حرارة الشمس ويقومون بأنشطتهم اليومية في المساء، سواء كان ذلك ممارسة الرياضة أو زيارة العائلة، بالإضافة إلى أن عمال البناء ببدء عملهم في الساعة الرابعة صباحًا لتجنب الحرارة الشديدة.

وذكر كل من راجي وهانك بينيوال لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أنهم قرروا تأجيل جولتهما اليومية للمشي في ضاحية مدينة تكساس إلى الساعة الحادية عشرة مساءً، وكانوا يعتقدون أنهم سيكونون وحدهم في قرارهم، ومع ذلك، بعد أسابيع من درجات الحرارة العالية، اكتشفوا أن هناك العديد من الأشخاص الذين اتخذوا نفس القرار.

وقرر راجي وهانك بينيوال أيضًا تأجيل التسوق حتى الساعة التاسعة مساءً، ولكنهم وجدوا أن منافذ التسوق أيضًا مزدحمة بشكل غير عادي في هذا الوقت، وهذا يشير إلى أن قرارهم لم يكن فرديًا فقط، ولكن هناك العديد من الأشخاص الذين قرروا القيام بنفس الشيء.

ارتفاع عمليات الشراء لستائر التعتيم عبر موقع أمازون

ووفقًا للتقرير، ازدادت عمليات شراء ستائر التعتيم عبر موقع أمازون بنسبة 113% خلال الفترة من يونيو إلى بداية أغسطس، ويرجع هذا الارتفاع إلى أن الناس بدأوا في النوم خلال ساعات الحرارة العالية في النهار.

وفي مدينة هيوستن، تشير مهندسة البرمجيات نيها مانوج إلى أنها اضطرت لإعادة تنسيق مواعيد عملها لتتمكن من ممارسة أنشطتها اليومية في المساء، وتقوم بالاستيقاظ في منتصف الليل تقريبًا وتقوم بالتسوق أو السباحة وتلاحظ أنها ليست الوحيدة التي تقوم بهذا الأمر، حيث تجد جيرانها يفعلون الأمر ذاته.

ومن جانبه، قررت السلطات المحلية في الولايات المتحدة تعديل مواعيد عمل المسابح والشواطئ لمنح السكان الفرصة للهرب من الطقس الخانق.