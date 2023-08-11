بعوض النمر يهدد فرنسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. والسلطات تعلن حالة التأهب

ارتفاع درجات الحرارة القياسية في العالم، ساهم في انتشار بعوضة النمر وهي آفة مثيرة للقلق، في فرنسا، واكتسحت ما يقرب من 71 مقاطعة في ربوع البلاد، ما دفع السلطات الصحية إلى وضعها في حالة التأهب الأحمر.

بعوض النمر يمثل خطرا للبشر في فرنسا

وأصبح انتشار بعوضة النمر المخططة باللونين الأبيض والأسود مبعث قلق كبير بين المواطنين، إذ أنها ناقلة لأمراض خطيرة مثل حمى الضنك، داء الشيكونغونيا، وأيضا فيروسات زيكا التي تمثل مصدر رئيسي للأوبئة مميتة، أدت إلى إصابة مئات الآلاف في فرنسا، حيث عثرت السلطات الصحية عن إصابة نحو 227 حالة بمرض حمى الضنك، خلال الفترة ما بين 1 مايو و28 يوليو 2023، وأظهرت الدراسات أن بعوض النمر السبب الرئيسي في نقله للبشر.

وبحسب موقع «فرانس 24»، تعد بعوضة النمر أكثر فعالية وانتشارا بين البشر، تحديدا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تخلق لها ظروفا مثالية لانتشار، مما دفعت السلطات الفرنسية للبحث عن حلول لوقف انتشار الأمراض التي يتسبب البعوض في نقلها بين البشر، إذ بات الوضع الصحي في فرنسا مقلق.

مخاطر بعوض النمر على صحة الإنسان

وقال خبير الأمراض المعدية في فرنسا. بيار تاتيفين، إن بعوض النمر يمثل واحدا من أكبر التهديدات التي تواجه المجتمع، محذرا من أن فيروسات حمى الضنك وزيكا والشيكونغونيا جميعها تشكل مخاطر صحية عامة كبرى في الدول التي تعرضت لانتشار للأوبئة، وهذا ما يدعو للقلق، لأنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة الأشخاص المصابين بتلك الأمراض.

وفي السياق ذاته، أكتشف علماء الحشرات بعد إجرائهم عدة تجارب لمراقبة كيف يؤثر عامل الحرارة على انتشار بعوض النمر بين البشر، أن أداء البعوض يكون فعالا بشكل أعلى مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ تطير لمدة أكبر ولمسافات أطول، وتعيش لمدة أكبر، وتتكاثر بشكل أسرع حين تتخطى درجة الحرارة 25 درجة مئوية.