عالم أزهري يوضح كيفية الصلاة عند عجز الإنسان: يمكن أن تصلي حتى بالرموش

قال الأستاذ الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ الله – عز وجل – عفا عن الخطأ والنسيان والسهو وحديث النفس وما استكرهنا عليه، كما شرع لنا عند العجز عن القيام للصلاة القعود، وعند العجز عن القعود الاضطجاع، وعند العجز عند التحرك الإيماء، وهو الإشارة بالرقبة.

جبر: "لو مريض صلي ولو برموش عنيك"

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه حتى الرقبة في بعض الأمراض يفقد الإنسان كل القدرة على تحريك مفاصله، ويحدث له تيبس في كل المفاصل وكأن جسده متخشب، قائلًا: «هنا مرخص للمريض الصلاة ولو برمش وجفون عينيه.. بفتح العينين كاملة كأنه قيام ونصف إغلاق كأنه ركوع وإغلاق تام كأنه السجود».

"صلي في كل أحوالك وخليك على صلة بالله"

وتابع عالم الأزهر الشريف: «يسر الله علينا الصلاة لنصلي في كل أحوالنا.. مهما كنت مريضا صلي لتكن بك صلة بمولاك.. إذا فقدت الماء تيمم وإذا فقدت الماء والتيمم فعليك أن تصلي على حالك كما هو، وكل ذلك تيسير ورحمة، بل وقصر الصلاة في السفر.. بل وعليك الإفطار فيه طالما المسافة طويلة لأن الله منحك رخصة الإفطار في نهار رمضان طالما مسافر ولو وسيلة الانتقال مكيفة سواء قطار أو طائرة».