هل يجوز أداء الصلاة على الشاطئ والتوضأ بمياه البحر؟.. «العالمي للفتوى» يُجيب

يتواجد أغلب الناس في هذا الوقت من العام على الشواطئ وأماكن التنزه هربا من حراراة الجو الشديدة، ورغبة في التنفس وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنّه لا تعارض بين أداء فرائض الإسلام وآدابه وبين الاستمتاع بالحياة والترويح المباح، فالمسلم يُراعِي حق ربه سبحانه في جميع أحواله.

حكم الصلاة على الشاطئ

وأضاف المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، أنّه يجوز للمسلم المتواجد في أماكن التنزه العامة كالشواطئ والحدائق، الصلاة فيها منفردا أو في جماعة، لكن يجب على المصلي أن يراعي حقوق المارة والمتنزهين، وأماكن جلوسهم، ويجب على المسلم أن يتخيّر مكانا بعيدا عن الضوضاء والتجمعات، لمساعدته على الخشوع في الصلاة.

التوضأ بمياه البحر

وأشار العالمي للفتوى إلى أنّه يجوز للمسلم المتواجد في مكان به بحر أن يتوضأ بماء البحر، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». [أخرجه أبو داود]، كما أنّ الصلاة على رمال الشواطئ أو حشائش الحدائق جائزة، طالما أن مكان الصلاة طاهر، مشيرا إلى أنّ طهارة ثوب المصلي وبدنه ومكانه، وستر عورته من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها.