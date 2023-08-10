مواقيت الصلاة اليوم الخميس.. الفجر في العلمين 4:50 صباحا

اختلاف مواعيد الصلاوات الخمسة بشكل يومي يدفع الكثير للبحث عن مواقيت الصلاة اليوم والتي سجلت فروق طفيفة بقيمة دقيقة فقط سجلتها أغلب الفروض وفق التوقيت المحلي لكل مدينة أو محافظة، بحسب ما كشفته هيئة المساحة المصرية، كخدمة يومية تقدمها عبر موقعها الرسمي للمسلمين حول العالم.

في إطار الخدمات اليومية التي تقدم للقارئ، نوضح في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الخميس في عدد من محافظات الجمهورية، وفق هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

موعد أذان الفجر: 4:50 صباحًا.

أذان الظهر: 1:10 مساءً.

أذان العصر: 4:48 مساءً.

أذان المغرب: 7:52 مساءً.

أذان العشاء: 9:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:44 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:01 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:37 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:41 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:06 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:52 صباحًا.

أذان الظهر: 12:54 مساءً.

أذان العصر: 4:20 مساءً.

أذان المغرب: 7:26 مساءً.

أذان العشاء: 8:45 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:06 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:44 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:48 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:14 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:52 صباحًا.

أذان الظهر: 1:01 مساءً.

أذان العصر: 4:33 مساءً.

أذان المغرب: 7:37 مساءً.

أذان العشاء: 8:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:37 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:37 مساءً.

أذان المغرب: 7:41 مساءً.

أذان العشاء: 9:07 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:51 صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساءً.

أذان العصر: 4:29 مساءً.

أذان المغرب: 7:34 مساءً.

أذان العشاء: 8:55 مساءً.