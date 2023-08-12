أوكرانيا تبدأ تسجيل السفن الراغبة في عبور الممر الملاحي بالبحر الأسود

أكدت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، اليوم السبت، أن كييف بدأت في تسجيل السفن التي ترغب في استخدام الممر الملاحي للبحر الأسود، ضمن الجهود الرامية إلى فتح طرق ملاحية آمنة لسفن الشحن المحاصرة في الموانئ الأوكرنية، وفق ما أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

«ممر إنساني» في البحر الأسود

وأعلنت أوكرانيا يوم الخميس الماضي عن اعتزامها تشغيل «ممر إنساني» في البحر الأسود، يسمح بإبحار سفن الشحن المحاصرة في موانئها، منذ أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق في 24 فبراير 2022، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

اختبار جديد لحصار روسيا

ويعد الممر الملاحي في البحر الأسود اختباراً جديداً للحصار الذي تفرضه روسيا، على الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، وذلك بعد انسحاب موسكو، في وقت سابق من الشهر الماضي، من الاتفاق الذي يسمح لكييف بتصدير الحبوب.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الأوكرانية عن المتحدث باسم البحرية الأوكرانية، دميترو بليتينتشوك قوله: «التسجيل مفتوح الآن، والمنسق يعمل بالفعل»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن موعد تشغيل الممر الملاحي الإنساني.

وقال بليتينتشوك: «بالطبع كل شيء سيحدث تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية، نبذل قصارى جهدنا لضمان الأمن».