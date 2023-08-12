أخبار روسيا وأوكرانيا.. تبادل الهجوم بالصواريخ والمسيرات

تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجوم على العاصمتين كييف وموسكو بالطائرات المسيرة والصواريخ ما أسفر عن مقتل طفل أوكراني لم يتجاوز الثمانية، فيما أكد الجانبان على أنه لم تكن هناك خسائر أو أضرار جسيمة.

أخبار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

في آخر تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت نحو 14 طائرة مسيرة، في حين جرى التعامل مع 6 طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، موضحة أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات، وفق ما نشر بموقع سكاي نيوز العربية

فيما كشفت كييف عن هجوم روسي على مستشفى، ولم تحدث أي إصابات بشرية، ولكن تضرر سقف أحد المنازل، ووقعت الشظايا على عدد من المنازل الريفية في منطقة أوبولون شمال العاصمة.

وأكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن أحداً لم يصاب في المستشفى، موضحاً أن حطام الصواريخ ألحق أضراراً بسقف منزل وسقط على مجموعة منازل ريفية في منطقة أوبولون شمال العاصمة.

وأشارت تقرير أوكرانية إلى أن الهجوم الروسي على غرب أوكرانيا، أسفر عن مقتل طفل في الثامنة من عمره أمس الجمعة في إطار المواجهات بين روسيا وأوكرانيا.

هجوم بالمسيرات

وللمرة الرابعة تعلن موسكو خلال 8 أيام إسقاط مسيرات أوكرانية استهدفت العاصمة الروسية، بدون الإعلان عن أي أضرار أو ضحايا في غالب الأحيان.

كشفت روسيا، أول أمس الخميس، عن نجاحها في إسقاط نحو 13 مسيرة أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم.

فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم، بسبب اتهامات غير مؤكدة تتعلق بوجود شبة فساد، وتعين القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار.