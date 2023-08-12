محمد أسامة صاحب «الغزالة رايقة» يتعاون مع محمود الليثي في عمل جديد

أعلن الطفل محمد أسامة، صاحب أغنية «الغزالة رايقة» عن تعاونه مع المطرب محمود الليثي، في عمل فني قريب، ولكن دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ونشر محمد أسامة، فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رفقة محمود الليثي، والفنان طاهر أبو ليلة، وهو يغني «بأمارة مين»،وعلق عليها قائلا: «بنحضرلكوا مفأجاة قريب أوي».

وطرح محمد أسامة، أغنيته الجديدة، التي جاءت تحت عنوان «فلفل وشطة»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وإخراج هنا حافظ.