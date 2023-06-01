محمد أسامة يطرح أغنية «عشمه قاتله»

طرح محمد أسامة، صاحب أغنية «الغزالة رايقة»، أغنية جديدة تحمل طابع درامي لأول مرة، تحمل اسم «عشمه قاتله»، عصر اليوم الخميس، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «عشمه قاتله» لـ محمد أسامة، من كلمات أيمن عز، وألحان محمود شحاته، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إنتاج شركة pmg لمالكها المنتج تامر عبد المنعم.

ميني ألبوم لـ محمد أسامة

وتُعتبر أغنية «عشمة قاتله» أولى أغاني محمد أسامة، ضمن ميني ألبوم جديد يحضر له حاليًا مع مدير أعماله ومنتج أغانيه تامر عبد المنعم، ويتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين وموزعين الموسيقى منهم عزيز الشافعي، وتامر حسين، ومدين، وأحمد حسن راؤول، وأيمن عز، ومحمود شحاته، ووسام عبد المنعم ويحيي يوسف.

محمد أسامة يتعاون مع جو أشقر في «يحيا السهيرة»

يذكر أن محمد أسامة انتهى مؤخرًا من تسجيل ديو جديد يجمعه بالنجم اللبناني جو أشقر، يحمل اسم «يحيا السهيرة» وهي من كلمان أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وصورت بطريقة الفيديو كليب على أن يتم طرحها في منتصف شهر يونيو عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والمنصات الموسيقية المختلفة، كما يحضر أغنية جديدة ستكون ديو أيضًا مع المطرب الشعبي محمود الليثي وستصدر بشكل دعائي لأحد الأفلام في صيف ٢٠٢٣.