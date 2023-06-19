المطرب محمد أسامة يستعد لطرح أغنيات جديدة.. أبرزها «سوبر هيرو»

انتهى المطرب محمد أسامة من تسجيل أغنية جديدة ضمن ألبوم الجديد الذي يستعد لطرحه ويتعاون فيها مع الملحن الشهير عزيز الشافعي وهي من كلمات مودي نبيل وتوزيع أمين نبيل.

تفاصيل أغنية محمد أسامة

ووفق بيان له، فإن الأغنية الأولى تحمل اسم «سوبر هيرو»، و«فلفل شطة» وهي من كلمات حسام سعيد وألحان محمد شحاته، وتوزيع وسام عبد المنعم.

فيما ينتظر أسامة طرح ديو جديد يجمعه بالمطرب اللبناني جو أشقر ويحمل عنوان «يحيا السهرة» و«روقان»، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وصورت بطريقة الفيديو كليب على أن يتم طرحها قبل عيد الأضحى المبارك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

كما يحضر أيضا لأغنية جديدة ستكون ديو أيضا مع المطرب الشعبي محمود الليثي وستصدر بشكل دعائي لأحد الأفلام في صيف 2023.

نشاط فني لمحمد أسامة

يعيش المطرب محمد أسامة حالة من النشاط الفني، حيث يستأنف حاليا العمل على «ميني ألبوم»، جديد سيكون الأول في مسيرته الفنية بعد نجاح عدد من الأغنيات السنجل منها «الغزالة رايقة، وكام ملاحظة»، بالإضافة إلى أغنية «عشمه قاتله»، وكانت باكورة إصدارات الألبوم وهو من إنتاج شركة pmg لمالكها المنتج تامر عبد المنعم.