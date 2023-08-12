سناء منصور: السيسي يهتم بالشباب كونهم أساس وقوة الدولة المصرية

تحدثت الإعلامية سناء منصور، عن اليوم العالمي للشباب واهتمام الدولة بهم، وتدشين مبادرات رئاسية لهم، وتوفير فرص عمل وتمكينهم، قائلة: «الشباب هم أساس بناء المجتمع لأنهم المستقبل، ولذا فمن المهم اهتمام كل دولة بدعم شبابها وتمكينهم حتى يكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات وينهضوا بوطنهم».

الشباب هم أساس الدولة المصرية

وأضافت سناء منصور، خلال برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة dmc، أن الرئيس السيسي أدرك أن الشباب هم أساس الدولة المصرية وأساس قوتها وطريقها للنهوض والتقدم، ولذا قدم كل أشكال الدعم المختلفة لهم، بداية من المؤتمرات الوطنية ومنتديات الشباب، وكانت ساحة مفتوحة للنقاش والتحاور وطرح الأفكار ونقل التجارب كي تتوسع مداركهم.

توفير فرص عمل للشباب

وتابعت سناء منصور، بأن الرئيس السيسى كان حريصا على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب، وتطوير مراكز الشباب وإطلاق المبادرات الرئاسية وتمكينهم من خلال مناصب مختلفة في الدولة.