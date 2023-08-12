10 معلومات عن فعاليات أسبوع الشباب في أسوان.. تعزز دور المشاركة البناءة

أطلقت محافظة أسوان فعاليات «أسبوع الشباب» في عاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الشباب.

وتستعرض الوطن 10 معلومات عن فعاليات أسبوع الشباب الذي افتتحه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم بعنوان «تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر» والذي يأتى متواكبا مع الاحتفال باليوم العالمى للشباب.

تكريم النماذج الشبابية صاحبة قصص النجاح البارزة

1. تم افتتاح فعاليات أسبوع الشباب اليوم بحضور محافظ أسوان.

2. الفعاليات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وتحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

3. يشهد اسبوع الشباب تكريم النماذج الشبابية التي حققت قصص نجاح بارزة في مختلف المجالات.

4. تحمل فعاليات الأسبوع عنوان «تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر».

5. تأتي الفعاليات في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

6.تحتضن أسوان المؤتمر كونها عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

7. الحفل يشهد حضور العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع.

مقترح لإنشاء فرع لهيئة فولبرايت في جامعة أسوان

8. تم تقديم مقترح لإنشاء فرع لهيئة فولبرايت في جامعة أسوان لتوفير مرجعية علمية للشباب.

9. اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعرب عن تقديره لجهود الهيئة في تنمية قدرات الشباب.

10. الهدف من الفعاليات هو تشجيع الشباب وإلهام الأجيال القادمة للمشاركة الفعالة في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.