«الحوار الوطني» يهنئ الشباب في يومهم العالمي: نعمل على تمكينهم بشكل أكبر

وجه الحوار الوطني في اليوم العالمي للشباب، تهنئة لشباب مصر بمناسبة يومهم الدولي، الذي يسلط الضوء على قضايا الشباب المهمة، وأهميتهم في أي دولة، وأنهم السواعد التي تقوم بها البلد.

وقال «الحوار الوطني»، في منشور له عبر صفحته الشخصية اليوم، «نحتفي بشبابنا، أمل هذا البلد ومستقبله، ونؤكد لهم أن دولتنا بكل مؤسساتها تسعى بكل جدية وخطوات فاعلة لتحويل طموحهم إلى حلم حقيقي على أرض».

توصيات قابلة للتنفيذ

وأضاف الحوار الوطني، أن «لجنة الشباب في الحوار الوطني تعكف على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ لتمكين الشباب بشكل أكبر عن الذي تم تحقيقه وخصوصا في مجال ريادة الأعمال».

مستمرون في دعم الشباب

وتابع المنشور بأن الدولة المصرية، مستمرة دائما في دعم شبابها لأنهم المؤشرات الحقيقة للنهوض بها، قائلا: «مستمرون دائما وأبدا في دعم شبابنا فهم المؤشر الحقيقي لبناء الوطن والنهوض به»، مشيرا إلى المجهود التي تبذله لجنة الشباب للخروج بتوصيات تدعم الشباب بشكل كبير، وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، حتى يستفيد منها شباب مصر، ويستطيع من خلالها التقدم.